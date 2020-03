Un prototype de jeu de société (Illustration) — Anaëlle Grondin / 20 Minutes

Et si vous testiez de nouveaux jeux de société pour vous occuper pendant le confinement ?

Avec l’aide d’un expert, 20 Minutes vous propose plusieurs idées.

Vous avez épuisé tout le catalogue Netflix ? Les grands classiques ont été relus ? Et votre « to-do list » ménage est déjà entièrement cochée ? Alors que la durée du confinement décidé pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus devrait être prolongée, nous avons cherché quelques idées ludiques pour continuer à vous occuper tout en respectant la consigne de toutes les consignes : Restant chez vous !

20 Minutes a interrogé Philippe Pillet, juré au dernier Festival international des jeux de Cannes, sur les meilleurs titres à tester que vous soyez en résidence avec jardin, en couple, en famille, entre amis ou seul… abandonné de tous. Le spécialiste, qui gère un magasin à Enghien-les-Bains, conseille bien évidemment Oriflamme, l’AS d’or, le meilleur jeu de l’année sacré à Cannes. Mais aussi quelques trouvailles ou grands classiques que vous pourrez acheter en ligne. En plus des grandes plateformes, le site philibertnet.com et certaines boutiques (à retrouver sur www.boutiques-ludiques.fr) continuent à livrer.

Si vous avez un jardin, pensez Mölkky ou Kubb

Vous suscitez la jalousie avec votre coin de pelouse et votre piscine, mais vous avez déjà fait le tour de cet extérieur ? Profitez du plein air, pour jouer en grand format. « Le Mölkky ou, sa variante, le Kubb, sont parfaits. En plus ça peut se pratiquer en famille, avec des enfants, ou entre amis », avance Philippe Pillet. Le but est de faire tomber des quilles de bois dans un certain ordre. Ces jeux, qui feront appel à votre dextérité et à une bonne dose de stratégie, sont toutefois à déconseiller sur un balcon. Vous risqueriez d’exploser votre carrelage ou de faire valdinguer des pièces par-dessus bord. Dès 20 à 30 euros.

En famille, Suspend devrait vous occuper

Vous connaissiez déjà le mikado, vous allez adorer Suspend. Ce Jenga à l’envers, où il faut construire une structure en fils de fer tarabiscotés, en évitant de tout faire tomber, pourra occuper les petits (à partir de 8 ans) et stimuler leurs parents. « En plus, il y a plusieurs niveaux de difficulté. On peut également décider de jouer en fonction des couleurs de fils et avec un dé, histoire de compliquer les choses », explique le spécialiste. Suspend est disponible à 20 euros aux éditions par Melissa & Doug.

Une bonne Chasse aux montres pour les touts petits

Si vous êtes confinés avec des enfants en plus bas âge (dès 3 ans), il faudra plutôt vous tourner vers La Chasse aux monstres (16 euros, aux éditions Le scorpion masqué). « C’est un jeu de mémoire qui fera aussi jouer les adultes et où le but est de faire disparaître des montres dans un placard. Et en plus, c’est très joliment illustré », vante Philippe Pillet.

Totem couple pour renforcer et harmoniser les liens

Parce que la promiscuité (très) prolongée peut parfois taper sur le système, un jeu pourrait bien venir à la rescousse des duos. Totem couple (18,90 euros) va permettre aux amoureux de mettre en avant leurs forces et leurs qualités, en formant des totems. « C’est un titre créé par des Canadiens qui met aussi en scène des animaux, présente le juré du festival ludique de Cannes. Et c’est un très grand moment de gentillesse. » Parfait donc.

Entre amis, vous ne direz pas non à un moment Fou fou fou !

La vie en colocation, ça a du bon, même en période de confinement. Chacun peut lancer des idées différentes pour s’occuper et ainsi éloigner la monotonie. Mais si vous avez déjà essayé Uno dans tous les sens et que les parties de Bière-pong (avec modération) commencent à vous donner la nausée, vous pouvez vous lancer un pari Fou fou fou ! « C’est très simple. On pioche des défis qui se cumulent à chaque tour. Il ne faut donc pas en oublier pour éviter de perdre des points de vie », détaille Patrice Pillet. Et, profitez-en, l’éditeur (Kyf éditions) vient de mettre en ligne une version gratuite du jeu, à imprimer via ce lien. Sinon, la boîte de jeu complète est toujours disponible à 10,90 euros.

Les casse-tête de Smart games parfaits en solo

Les célibataires et même les malades en convalescence ou encore les cas suspects placés en quatorzaine pourront un peu oublier leur solitude le temps de résoudre les jeux de Smart games. Ce spécialiste du casse-tête propose de nombreux modèles avec différentes ambiances. « Avec des choses aussi à imprimer », précise l’expert. Et, ce n’est pas une blague, l’éditeur propose même un titre baptisé Anti-virus (22,99 euros).