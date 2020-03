DEPLACEMENTS INTERDITS Seules les villes de plus de 10.000 habitants et les autres autres situées sur le littoral seront concernées dès ce dimanche soir

L'avenue Jean-Médecin, à Nice, complètement vide le soir du 21 mars 2020, alors qu'un couvre-feu a été instauré dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus — ANP / 20 Minutes

Un arrêté instaurant un couvre-feu dans les Alpes-Maritimes devait entrer en action pour l’ensemble du département dès samedi soir, Il ne concernera en fait qu’un périmètre restreint et à partir de ce dimanche soir.

Cette décision a été prise parce que les forces de sécurité « ont constaté un usage abusif et détourné des dérogations » possibles dans le cadre du confinement, précise la préfecture.

Il devait entrer en action pour l’ensemble du département dès samedi soir. Il ne concernera en fait qu’un périmètre restreint et à partir de ce dimanche soir. Après plusieurs annonces corrigées, l’arrêté préfectoral instaurant un couvre-feu dans le département des Alpes-Maritimes a été signé en début d’après-midi, ce dimanche. Et c'est une première en France.

L’arrêté préfectoral instaurant un #couvrefeu dans les #AlpesMaritimes vient d’être signé. Il ne concerne finalement que les communes de plus de 10.000 habitants et celles situées sur le littoral #COVID19 #coronavirus #confinementjour6 pic.twitter.com/i9bnHRlHD5 — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) March 22, 2020

Au final, le texte interdit tous les déplacements entre 22 heures et 5 heures du matin « sur le territoire des communes de plus de 10.000 habitants ainsi que des communes du littoral ». Sont donc concernées Nice, Cannes, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Grasse, Le Cannet, Menton, Saint-Laurent-du-Var, Vallauris, Mandelieu-La-Napoule, Mougins, Vence, Villeneuve-Loubet, Beausoleil, Valbonne, Roquebrune-Cap-Martin, Carros, La Trinité, Théoule-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer, Eze et Cap-d’Ail.

Une décision prise dans le cadre des mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et parce que les forces de sécurité « ont constaté un usage abusif et détourné des dérogations » possibles dans le cadre du confinement, précise la préfecture.

Les commerces alimentaires fermés à 21h30

L’arrêté, qui ne concerne pas certaines professions, est valable jusqu’au 31 mars et sera sans doute renouvelé avec un allongement de la durée du confinement. Il prévoit également que « l’ensemble des commerces alimentaires ne doit plus accueillir du public à partir de 21h30 ».

A Nice, mais aussi à Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Vallauris Golfe-Juan ou encore Cannes, notamment, des arrêtés municipaux avaient déjà instauré un couvre-feu, dès vendredi soir pour certaines communes. David Lisnard, le maire LR de la cité des festivals de Cannes a précisé à 20 Minutes avoir pris « un arrêté municipal d’anticipation » en vigueur dès samedi soir, après le report de l’arrêté préfectoral.