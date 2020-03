Le drône utilisé ce jeudi après-midi sur l'avenue Jean-Médecin — Préfecture des Alpes-Maritimes

Il viendra au contact des contrevenants pour leur répéter les règles du confinement. Depuis le début de l’après-midi ce jeudi, un drone équipé d’un haut-parleur sillonne la promenade des Anglais et les autres grands axes de Nice, pour épauler les patrouilles de police en limitant les rapprochements, indique à 20 Minutes la préfecture des Alpes-Maritimes.

L’initiative azuréenne, calquée sur des dispositifs similaires utilisés en Chine et dans d’autres états européens touchés par l'épidémie de coronavirus, serait une première en France. « C’est un opérateur local de drone qui nous a proposé ses services et les expériences menées dans d’autres pays semblaient intéressantes », précise le directeur de cabinet du préfet Jean-Gabriel Delacroix. A Nice ce jeudi, le drone pourrait également aller patrouiller au-dessus de Cannes et d’autres grandes villes les jours prochains.

Des messages pour ceux qui ne respectent pas les distances

Aux côtés de policiers, l’opérateur de l’engin va survoler des passants qui ne semblent pas respecter les consignes (les sorties ne sont autorisées que pour faire du sport seul ou pour promener un chien) pour leur délivrer deux messages. « On va rappeler par ce biais quels déplacements sont interdits et aussi insister sur les distances de sécurité à respecter entre les personnes », précise-t-il.

Ce jeudi, comme toutes les préfectures situées en littoral, celle des Alpes-Maritimes a pris un arrêté interdisant l'accès aux plages, au moins jusqu'au 31 mars. Une mesure qui pourrait être étendue à toutes les grandes promenades piétonnes de la Côte d’Azur dès vendredi « si les gens ne se responsabilisent pas ».