Il assure aller « pour le mieux ». Après avoir annoncé lundi être porteur du nouveau coronavirus,Christian Estrosi a donné de ses nouvelles ce mardi, en direct de son logement où il s’est confiné. Par le biais de la caméra de son téléphone, interrogé par BFMTV, le maire (LR) de Nice a indiqué souffrir tout de même « des premiers symptômes » du Covid-19, « des courbatures, de la fièvre et de petites céphalées ».

Lundi, en ressentant ces premiers signes, « on s’est dit qu’il valait mieux s’assurer si on avait été touchés ou non », a-t-il expliqué, évoquant son épouse, la chroniqueuse de « Télématin » Laura Tenoudji-Estrosi. « Il nous a été révélé, à ma femme et moi, trois heures plus tard, que nous étions positifs », a encore expliqué le maire de Nice.

Le report du deuxième tour, une « bonne décision »

« Je me suis organisé pour travailler du matin au soir en visioconférence », a-t-il aussi indiqué, faisant valoir que, « aujourd’hui, il y a une exigence chez tous les responsables publics de consacrer toute l’énergie à la santé de nos concitoyens ».

Christian Estrosi est arrivé largement en tête du premier tour des élections municipales dimanche soir. Il devra attendre quelques semaines pour le second tour, le président de la République ayant annoncé son report lundi soir. « Il a pris la bonne décision. Je pense qu’on aurait dû même annuler le premier tour, mais sans doute le processus était lancé et c’était extrêmement difficile » de le faire, a déclaré l’élu.