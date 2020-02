La Face Parade (carnaval étudiant) s'est tenue le mardi 18 février lors du Carnaval de Nice — J.Hauvel / ANP / 20 Minutes

La Face parade, le premier « carnaval étudiant » de Nice a été organisé en marge du Carnaval de Nice.

Des étudiants venus de toute la France y ont participé.

Catwoman buvant une boisson énergétique. Dark Vador cherchant un ami (ou peut-être Padmé) par téléphone. Une flopée de Petits chaperons rouges se dandinant sur la musique électro de Synapson, tandis qu’un char représentant une poupée géante en mode kawaï chevauche une licorne…

Rassurez-vous, cet article n’est pas écrit sous acide. Il s’agit d’un aperçu de la Face Parade, le premier carnaval étudiant intégré à la programmation du Carnaval de Nice, qui s’est tenu cette semaine sur la Promenade des Anglais.

S’identifier au Carnaval

« Après la journée d’intégration et le festival culturel, nous voulions organiser un troisième événement important pour les étudiants niçois. On a donc mis en place ce concert gratuit qui se mêle au corso carnavalesque, afin de permettre aux étudiants originaires des quatre coins de la France de s’identifier au carnaval », explique Amaury Baudoux, président de la Fédération des associations et corporations étudiantes des Alpes-Maritimes (Face 06).

La Face Parade (carnaval étudiant) s'est tenue le mardi 18 février lors du Carnaval de Nice - J.Hauvel / ANP / 20 Minutes

Message reçu 5 sur 5 par Luna, Marie, Zoé et Anna. Originaires d’Ajaccio, de Montpellier, de Troyes et d’Aix-en-Provence, les quatre étudiantes en licence de psycho ou de philo (voire les deux en même temps) à Carlone se sont déguisées en blocs de Tetris. « Il y a peu d’équivalents du Carnaval de Nice en France. Donc c’est cool. Et, pour le coup, on s’est bien acclimatées, non ? ! », lancent-elles, avant d’être interrompues par une personne qui veut les prendre en photo. « Attendez, on s’emboîte ! »

Trivial Pursuit du sexe

Quelques mètres plus loin, le pôle prévention de Face 06 a profité de l’événement pour tester un prototype de « Trivial Pursuit du sexe », inspiré par le « Petit manuel de Sex Education », un guide réalisé par Charlotte Abramow pour accompagner la sortie de la saison 2 de la série Netflix. Les joueurs ont dû lancer le dé, faire bouger leur pion « pénis » sur la case correspondante afin de tomber sur des catégories comme « le consentement », « le plaisir », "les MST et IST" et répondre aux questions associées.

« Le but du côté ludique est de dédramatiser la prévention sexuelle. Des capotes qui craquent, ça arrive. Il faut donner les clés aux jeunes pour se sortir des situations complexes », expliquent Eloïse Da Cunha et Charlotte Lopez, coresponsables du pôle prévention.

Les bénévoles en ont aussi profité pour faire connaître les structures ou les personnes-ressources « qui sont fiables ». En cas d’échec à une question « IST », les joueurs devaient, par exemple, retourner sur la case du Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD).

À l’occasion du « grand bordel culturel » en mars prochain, le pôle prévention mettra en place une version grandeur nature de son jeu sur laquelle les participants pourront se déplacer. Une manière supplémentaire d’allier l’utile à l’agréable.