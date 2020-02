L’illustre couturier allemand sera très présent dans les corsi — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Le Carnaval de Nice 2020, organisé du 15 au 29 février, sera consacré au roi de la mode.

Le couturier allemand Karl Lagerfeld, disparu en 2019, sera très présent dans les corsi.

Au total, 17 chars vont défiler.

Cheveux blancs, lunettes noires. Son profil reconnaissable entre mille devrait faire sensation dans les corsi. A la « maison du Carnaval » de Nice, dans le quartier de Riquier, où les créateurs de chars accélèrent le mouvement, Karl Lagerfeld est (presque) partout. L’illustre couturier disparu l’an dernier sera au moins sur trois des 17 scènes roulantes qui défileront dès samedi sur la place Masséna derrière… le roi de la mode.

« C’était un hommage obligé avec cette thématique. Il était l’un des plus grands, admet Pierre Povigna, l’un des carnavaliers. C’est une année très intéressante. Le roi de la mode nous permet des choses extravagantes, des couleurs et des formes très intéressantes à travailler. »

L’exploitation animale dans la mode

Dans le hangar où ces spécialistes mettent un dernier coup de collier sur leurs créations, entre peinture et ultimes soudures, les autres stars de la mode sont déjà creusées dans le polystyrène et façonnées en métal et papier mâché. Sonia Rykiel, John Galliano, Anna Wintour auront eux aussi les honneurs.

« On en est aux finitions, mais il y aura encore du boulot jusqu’au dernier moment », confie une carnavalière, en pleine séance de peinture de lacets sur une paire géante de sneakers. La mode, toutes les modes viendront défiler. Avec une touche… de réflexion. Le char « La mode d’après Cruella », ses reptiles et son autruche pourront interroger les spectateurs sur la question de l’exploitation animale. Le tout sous le regard des époux Macron, embarqués sur un char tracté par Stéphane Bern.

Les époux Macron se retrouvent embarqués sur un char avec Stéphane Bern - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Le thème semble en tout cas séduire. Par rapport à l'édition 2019, pourtant record, « les réservations sont en hausse de 20 % », explique Christian Estrosi. Le maire (LR) de Nice a annoncé le retour de l’incinération du roi sur la promenade des Anglais, quatre ans après l’attentat du 14 juillet.