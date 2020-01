Les deux îles de Lérins, au large de Cannes — Eric Dervaux

Le domaine du Grand jardin, l'unique propriété privée de l'île Sainte-Marguerite au large de Cannes, est en vente.

Dominique Henrot, candidat PC PS aux élections municipales à Cannes, vient de lancer une pétition pour un rachat public.

Dix-sept chambres, dix-sept salles de bains, 1.200 m2 de surface habitable et un terrain de 12 hectares avec piscine et héliport. Le tout entre mer et forêt de pins et d’eucalyptus, domaine protégé appartenant à l’État. Voilà la description du Grand Jardin, l’unique propriété privée de l’Île Sainte-Marguerite, au large de Cannes, qu’un des candidats à la mairie de la cité des festivals veut voir revenir dans le giron public.

Dominique Henrot (PC, PS) vient de lancer une pétition en ligne pour « faire racheter » le domaine, en vente depuis plus de deux ans pour plusieurs dizaines de millions d’euros. L’an dernier, le maire LR de Cannes était parvenu à faire renoncer l’Etat à vendre une parcelle de 3.204 m2 qui lui appartenait au nord de l’île.

Le propriétaire doit 1,4 milliard de dollars à des banquiers

Acquise en 2008 par l’Indien Vijay Mallya, la propriété du Grand jardin est retournée entre les mains d’agents immobiliers après les déboires de l’homme d’affaires. En avril 2017, l’homme, à la tête d’une écurie de Formule 1 notamment, a été arrêté à Londres pour une créance de 1,4 milliard de dollars due à des banquiers.

« Il faut empêcher [que la propriété] soit vendue à un autre milliardaire. Pour cela il faut que la ville de Cannes préempte la vente ou qu’elle demande à L’État de le faire afin que la totalité de l’île revienne au domaine public et que disparaisse cette anomalie », avance Dominique Henrot dans sa pétition. L’île Sainte-Marguerite, la plus grande des deux îles de Lérins, abrite aussi le Fort royal qui a servi de prison au célèbre homme au masque de fer.

« Les îles sont sanctuarisées dans le nouveau PLU », selon la mairie

Interrogée par 20 Minutes, la mairie de Cannes rassure sur le fait que les constructions existantes ne bougeront plus. « Les îles de Lérins sont totalement protégées et sanctuarisées dans le cadre du nouveau PLU donc il n’y a pas de crainte à avoir pour la préservation du site », indique-t-elle, précisant qu’il « s’agit d’une maison privée qui date tout de même de Napoléon III ». En l’état, la commune n’a de toute façon aucune possibilité d’acquisition car il n’y a pour l’instant pas de déclaration d’intention d’aliéner.

« Il y a eu quelques touches, mais encore rien de concret, témoigne-t-on anonymement dans une des agences immobilières qui se partagent le mandat de vente. Il s’agit d’un bien atypique et très haut standing pour lequel les acheteurs potentiels sont très rares. »