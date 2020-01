La promenade des Anglais (Illustration) — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Ils avaient prévu un spectacle et un cocktail dînatoire dans les salons du casino Ruhl, prestigieux établissement sur la promenade des Anglais. Et quelque 300 personnes, dont le consul général de Chine à Marseille, étaient attendues. Une soirée organisée mardi à Nice à l’occasion du Nouvel an chinois est finalement annulée, a annoncé ce lundi à 20 Minutes l’association de la communauté chinoise de la Côte d’Azur (ACCCA).

« Dans le contexte des mesures de précautions liées à l’épidémie de coronavirus, nous avons pris la décision d’annuler notre soirée », précise Ying Zhang, l’une des responsables.

Estrosi demande la création d’un comité de surveillance

Dimanche, le maire LR de Nice interpellait la ministre de la Santé sur les moyens mis en œuvre pour contrôler l’épidémie « même si aucun cas n’a été détecté à Nice à ce jour ». « Même si à cette saison nous n’avons pas de liaison directe avec la Chine, des personnes ayant séjourné dans ce pays peuvent venir dans notre région en passant par les aéroports parisiens sans présenter de symptômes », redoute Christian Estrosi.

L’élu a demandé « la création d’un comité de surveillance composé de médecins infectiologues du CHU de Nice, d’un pharmacien en santé publique, des responsables sanitaires de la ville et de l’aéroport, pour proposer des actions en fonction de la situation et être prêt sans aucun retard à établir un plan de protection des Niçoises et des Niçois ».