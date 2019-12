D'important cumuls de précipitations sont attendus ce vendredi — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Le troisième en moins de 30 jours… Ce vendredi matin, pour faire face à un nouvel épisode méditerranéen, la préfecture des Alpes-Maritimes a enclenché sa cellule de crise. Dans le département, les établissements scolaires sont fermés, tout comme les stations de ski et les parcs. Météo-France a émis une triple vigilance orange « pluie-inondation » (de 9h à 19h), « vague-submersion » (de 12h à 17h) et « avalanche » (de 11h à 20h).

« Pour veiller à la sécurité des personnes, le préfet des Alpes Maritimes a activé le centre opérationnel départemental ce 20 décembre 2019 à 8h, chargé de coordonner les remontées d’informations des collectivités, des services météorologiques et de secours. La cellule d’information du public est joignable au 04.93.72.22.22 », précisent les services de l’Etat.

Le village de Noël également fermé à Nice

Le préfet a également pris deux nouveaux arrêtés. L’un « suspendant l’exploitation des installations de remontées mécaniques jusqu’à nouvel ordre », et l’autre pour une « interdiction d’accès aux massifs forestiers » dans les Alpes-Maritimes. Le risque d’avalanche deviendra fort, de niveau 4 sur 5, à partir de la mi-journée.

A Nice, où une « cellule vigilance » a également été activée dès 7h, « l’accès aux parcs et jardins, aux cimetières, aux plages et au littoral » est interdit depuis 7h30. Le village de Noël et son espace restauration en extérieur ainsi que des attractions extérieures de la Foire de Nice sont également fermés. Les cumuls attendus de précipitations atteignent 40 à 80 mm et jusqu’à localement 160 mm sur l’arrière-pays niçois.