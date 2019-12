Des plaintes pourraient être déposées selon Enedis (Illustration — Pierre Andrieu

Il y a eu de l’électricité dans l’air ce mardi dans le cortège des manifestants contre la réforme des retraites à Nice (entre 4.200 et 12.000 participants). Après des heurts et des tirs de gaz lacrymogènes, la CGT Energie a revendiqué des coupures de courant dans plusieurs quartiers à la mi-journée et demandé des « excuses » au préfet sans quoi des membres du syndicat menaçaient de « couper la moitié de la ville », rapporte Nice-Matin.

« Il y a effectivement eu des coupures sur le cours Saleya et dans le quartier du centre commercial Nicétoile, a expliqué une porte-parole d'Enedis, interrogée par 20 Minutes. Des diagnostics sont en cours et s’il s’avérait que ces pannes sont la conséquence d’actes malveillants, des plaintes seraient déposées. »

« Des sites sensibles ont été sécurisés »

Pour remédier à d’éventuelles autres coupures, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité précise également que « des sites sensibles ont été sécurisés » et que « des agents sont prémobilisés pour rétablir le courant ».

Ce n’est pas ça faire la grève, c’est du sabotage pur et simple. Je réclame des poursuites et des sanctions contre les auteurs de ces coupures. La grève n’excuse pas tout. #greve17decembre — Christian Estrosi (@cestrosi) December 17, 2019

Une situation qu’a dénoncée Christian Estrosi sur Twitter, évoquant « du sabotage pur et simple » et réclamant « des poursuites et des sanctions contre les auteurs de ces coupures ». « Des centaines de riverains sont impactées et l’activité économique en péril. Nos commerçants sont empêchés de travailler et perdent argent et marchandises. Ce n’est pas ça faire la grève », a pesté le maire LR de Nice.