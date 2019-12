La ligne 2 est en service depuis juin 2018 sur sa portion aérienne — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Le bout du tunnel est là. Samedi, le tout dernier tronçon de la ligne 2 du tramway​ de Nice, entre la station Jean-Médecin et le port Lympia, sera mis en service. Un épilogue pour un chantier long, spectaculaire et inauguré en étapes pour ce tracé reliant la ville d’est en ouest.

Le 30 juin 2018, c’est la portion comprise entre le Cadam et la station Magnan qui était lancée. L’aéroport était connecté à partir du 15 décembre 2018. Et l’été dernier, le 28 juin, une première rame avait pu circuler dans le tunnel entre Jean-Médecin et Magnan.

Aujourd’hui, la ligne 2 accueille 80.000 voyages en moyenne par jour de semaine. Et demain encore plus ?

