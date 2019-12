Des pompiers des Alpes-Maritimes à pied d'œuvre le 1er décembre 2019 — Sdis 06

Ils resteront fermés après le déluge qui s'est abattu sur la Côte d'Azur dimanche et une partie de la nuit. Les établissements scolaires de trois communes des Alpes-Maritimes, Cannes, Mandelieu-la-Napoule et Pégomas, ne seront pas ouverts ce lundi « en raison des difficultés de circulation générées par les conséquences des intempéries », a annoncé la préfecture du département dans un communiqué.

A Cannes, 27 écoles, quatre collèges, cinq lycées ainsi que les établissements privés Saint-Joseph, Lochabair, Sainte-Marie, Stanislas et Les Fauvettes sont concernés. Du côté de Mandelieu, ces fermetures sont effectives dans les dix écoles et les deux collèges de la commune. Et à Pégomas, trois écoles garderont leurs portes closes.

Un groupe scolaire inondé à Vallauris-Golfe Juan

« Enfin, en raison d’une inondation, le groupe scolaire Gachon situé dans la commune de Vallauris-Golfe Juan sera également fermé », précisent les services de l’Etat.

Il est tombé l’équivalent de plusieurs mois de pluie en quelques heures sur l’ouest des Alpes-Maritimes qui se trouvaient en vigilance rouge jusqu’à 6h du matin. Plusieurs quartiers de Cannes et Mandelieu ont été inondés et les dégâts sont considérables.

Deux personnes ont été retrouvées mortes dans le département du Var, également en alerte rouge. Trois secouristes sont décédés dans le crash d’un hélicoptère de la Sécurité civile près de Marseille alors qu’ils s’apprêtaient à intervenir vers Le Luc.