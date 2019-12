ALERTE ROUGE Météo France a placé la Côte d’Azur au plus haut niveau de vigilance ce dimanche

Les inondations de novembre 2019 à Cannes-Mandelieu, dans les Alpes-Maritimes. — Frederic DIDES/SIPA

Le département des Alpes-Maritimes est placé en vigilance rouge pluie-inondation.

Les centres commerciaux ont été fermés, les événements annulés et les trains sont à l’arrêt sur décision des autorités.

L’alerte est en vigueur jusqu’à lundi 6h.

Des pompiers déjà positionnés dans les zones à risque, les trains totalement à l’arrêt, les cinémas et les centres commerciaux fermés… Une semaine après les violentes intempéries qui avaient déjà frappé le Sud-Est, entraînant la mort de six personnes dans le Var, les Alpes-Maritimes se préparent à essuyer un nouvel épisode méditerranéen ce dimanche. Les deux départements seront en vigilance rouge « pluie-inondation » dès 14h.

#meteo06 @meteofrance a émis un bulletin de vigilance ROUGE "pluies-inondations" à partir de 14h, ce jour pour le département des #AlpesMaritimes. Fermeture des centres commerciaux, des cinémas et des salles de spectacle à 13h. Respectez les consignes de sécurité ! pic.twitter.com/n5RNSL3iCT — PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) December 1, 2019

« Une mobilisation de 631 pompiers sur 24h est prête pour faire face aux évolutions météorologiques de la journée. Les centres ont été renforcés en opérateurs et opératrices pour absorber le flux d’appels. Sur le terrain, vingt sapeurs-pompiers spécialisés en sauvetage inondation sont prépositionnés sur des secteurs stratégiques », a indiqué dans la matinée le Service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes, précisant que « le secteur Ouest du département peut être fortement impacté ».

« Le préfet demande aux populations de rester à l’abri »

Dans cette zone, il pourrait tomber « localement 150 à 200 mm de pluie » pendant la durée de l’épisode, prévient la préfecture, qui a demandé la fermeture des centres commerciaux et des cinémas dès 13h et également l’annulation des événements ouvert au public. Le match Monaco-Paris SG, initialement prévu dimanche soir a été annulé « sur décision des autorités monégasques ». Les circulations ferroviaires sont totalement interrompues depuis 13 : 30 entre Toulon et Vintimille. Elles ne reprendront que lundi matin, a indiqué la SNCF.

[ #FlashInfoTERSUD ]



🔴☔️ Alerte rouge METEOFRANCE (Pluie/Inondation) #Var #AlpesMaritimes



❌ Interruption des circulations à partir de 13:30 entre #Toulon et #Vintimille.



🚉 Reprise prévue Lundi 2 Décembre



📲 Consultez l’#AssistantSNCF et vos sites habituels. pic.twitter.com/QGnr4NZSkT — SNCF TER SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur (@TERSUD_SNCF) December 1, 2019

« Le préfet demande expressément aux populations de rester à l’abri chez elle, de ne pas prendre son véhicule sauf cas de force majeure. La consigne de confinement est demandée », précisent encore les services de l’Etat. Une cellule d’information du public est activée depuis 13h. Elle est joignable au 04 93 72 22 22.

Jardins publics et village de Noël fermés

Le centre opérationnel départemental, chargé de coordonner les remontées d’informations, a été activé dès 8h. A Nice, les parcs et jardins publics ont été fermés ainsi que le sentier du littoral. Du côté de Cannes, qui devrait être particulièrement touchée par ces intempéries, le village de Noël et de la fête foraine ont été également interdits d’accès.

A Cannes, le village de Noël reste fermé ce dimanche - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Les 110 haut-parleurs de la commune entreront en action à 13h45 pour prévenir la population de l’évolution de la situation et diffuser les consignes de sécurité. Dans plusieurs secteurs du département, les sirènes reliées au système d’alerte et d’information des populations (SAIP) vont être également déclenchées.