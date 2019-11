Les pompiers des Alpes-Maritimes sont intervenus 899 fois sur les intempéries de ce week-end. — Pompiers des Alpes-Maritimes

Le ciel ne s’éclaircit toujours pas : il pleut encore sur la Côte d’Azur ce dimanche matin. Mais rien de comparable à ce qu’ont vécu les Alpes-Maritimes. Depuis vendredi à 20h, les pompiers sont intervenus 899 fois. Ils ont procédé aux sauvetages d’un blessé, à 86 mises en sécurité et à 38 hélitreuillages.

Ils ont également bénéficié du renfort de secours venus des Bouches-du-Rhône. Les sirènes d’alerte ont même retenti dimanche après-midi pour appeler au confinement. Dans les hôpitaux, le plan blanc a également été déclenché à 18h30 avant d’être levé ce dimanche matin.

🔴🔴 Les sirènes de la ville de #Nice06 viennent de résonner à 17h. Restez chez vous et veuillez rester en hauteur.

Alerte rouge pluie-inondation Var et AM jusqu’à dimanche 3h du matin.#orages #inondations #orages #meteo06 #meteo83 pic.twitter.com/BZrj0IVYOO — Johan Rouquet (@JohanRouquet) November 23, 2019

A Cagnes-sur-Mer, un homme de 78 ans s’est retrouvé bloqué dans son mobil-home suite à une grosse coulée de boue : « La personne est prise dans la boue et un torrent d’eau continue d’ensevelir la victime durant l’intervention des pompiers qui reste sous la menace d’un effondrement d’un pan de colline, explique le Sdis 06. C’est une véritable course contre la montre engagée par 42 sapeurs-pompiers. » Après une heure et demie d’efforts, la victime a pu être extraite. En état d’hypothermie et présentant des douleurs sur les membres inférieurs, l’homme a été transporté à l’hôpital.

Glissements de terrain

Les dégâts matériels sont colossaux. Des routes sont coupées par des arbres déracinés ou par la boue, des glissements de terrain ont emporté des murs et des habitations, des terrains et sous-sols entiers ont été inondés après que les fleuves sont sortis de leur lit.

A Bouyon, un important glissement de terrain, de 1,50 mètre de haut, « a traversé une habitation individuelle, indiquent les pompiers des Alpes-Maritimes. Les cinq occupants de la maison et leurs animaux domestiques sont sortis indemnes. » A Coaraze, le toit d’une maison s’est effondré, à Valbonne c’est un mur qui n’a pas résisté, à Contes et à Caille des éboulements ont fini leur course sur la route, rompant parfois le mur de soutènement. A Nice, la cathédrale orthodoxe russe et le musée des beaux-arts Chéret ont été inondés.

Interruption des trains

Côté transports, l’autoroute A8 a été fermée entre Villeneuve-Loubet et Fréjus dans le sens Italie-Aix-en-Provence. Le trafic à l' aéroport Nice Côte d'Azur a été perturbé samedi dans l’après-midi. Tout fonctionne normalement ce dimanche matin pour l’autoroute et l’aéroport. Du côté du rail, les trains font face à une « interruption des circulations de Toulon à Nice-Ville et sur toutes les lignes des Alpes Maritimes jusqu’à la frontière italienne », indique la SNCF. Une reprise progressive est prévue dimanche à la mi-journée.

La vigilance orange pluie-inondation est levée ce matin. Météo-France place toujours le département en vigilance orange avalanche et en vigilance jaune pluie-inondation jusqu’à 16h.