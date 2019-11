MONTAGNE Isola 2000 et Auron dameront leurs pistes pour le 30 novembre

Illustration d'un flocon de neige — Free-Photos/Pixabay

Il est déjà temps de ressortir les bonnets et les planches. L’hiver ne commence officiellement que dans 24 jours, mais les sommets des Alpes-Maritimes sont déjà recouverts d’une bonne couche de neige. De quoi mettre l’eau à la bouche des skieurs et autres amateurs de montagne.

En même temps que le partage d’une vidéo où l’on découvre les cimes blanches d’Isola 2000, la station annonce sa date d’ouverture. A vos farts : l'inauguration est prévu le 30 novembre à 9 heures. Et le tout en grande pompe, avec, au programme, un concert sur le front de neige, une descente aux flambeaux des moniteurs et un feu d’artifice. Côté nouveautés, Isola 2000 s’est dotée d’une nouvelle dameuse spécifique pour le snow park pour peaufiner les bosses et le boardercross.

Les autres stations

Concernant les autres stations de ski du secteur, Auron aussi inaugure ses pistes le 30 novembre. Quant à Valberg, « pour le moment, la date d’ouverture du domaine skiable n’est pas fixée », indique-t-on du côté de la station. Il faudra peut-être être un peu plus patient.