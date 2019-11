Un loup gris (illustration). — Henry AUSLOOS/SIPA

Les habitants avaient pris l’habitude de le croiser et de le prendre en photo. Ce petit loup, visiblement affaibli, avait élu domicile dans le village de Valberg. Il a été capturé dans la station de ski, selon le collectif Urgence pour un animal 06.

« Ça y est… la mésaventure du louveteau de Valberg s’arrête ce soir. Il a pu être capturé dans la soirée par l’ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage) et les pompiers », annonce le collectif. Depuis plusieurs semaines, l’animal venait dans les rues de cette station de ski pour tenter de trouver de la nourriture.

« Atteint d’une gale et blessé »

L’animal va être soigné. « Atteint d’une gale et blessé, ce petit loup est un véritable battant, précise l’UPA 06. Il sera pris en charge par un centre de soin et nous espérons pour lui qu’il retrouve un jour la liberté et la paix. »

Selon un responsable de l’ONCFS, l’animal ne semblait pas présenter le moindre danger en l’état.