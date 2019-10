Pluie et vent en centre-ville (illustration). — G. Varela / 20 Minutes

Comme souvent à Nice, l’automne est venu d’un coup. En l’espace d’une journée, il a fallu troquer ses sandales contre un parapluie. Et quelle pluie ! En l’espace d’une heure, il est tombé jusqu’à 56 mm d’eau dans certains quartiers de la capitale azuréenne. Conséquence : des rues se sont transformées en véritables rivières.

« Ce n’est pas exceptionnel, mais c’est un phénomène rare. Cela faisait au moins 2-3 ans qu’il n’y avait pas eu des cumuls aussi intenses, explique Anthony Brunain, créateur du groupe Nice Météo 06. On a eu des cumuls jusqu’à 84 mm. Forcément quand il tombe ça, ça ne passe pas. Le réseau urbain a du mal à encaisser. »

Voici un aperçu des cumuls suite à l'#orage de ce matin sur #Nice06 On se rend compte de l'hyperlocalisation des cumuls dépassant les 50mm souvent tomber en 1h de temps seulement.#Meteo06 #inondations @F3cotedazur @francebleuazur pic.twitter.com/3KgVkKNcAI — Nice Météo 06 (@NiceMeteo06) October 19, 2019

Encore des orages attendus

Des rues devenues torrents, le réseau d’eau fluviale qui déborde et des voitures qui se retrouvent le bas de caisse dans l’eau. Les images des orages circulent sur les réseaux sociaux. Heureusement, ce phénomène impressionnant n’a pas fait de victime. Encore plus rare, Anthony Brunain a repéré une tornade pendant l’épisode orageux de samedi : « Il y a eu un contact au sol vers Nice-Ouest, relate-t-il. Apparemment il a été assez bref. »

Très forte averse sur #Nice06 avec cumul à 53mm en 1h mesurée sur notre station météo de Pessicart ⚠️

Saturation rapide du réseau d'écoulement d'eau. #Prudence

Credit vidéo : Christine Pelletier via #Meteo06 pic.twitter.com/lXYhsGh9pe — Nice Météo 06 (@NiceMeteo06) October 19, 2019

⛈ Nice, à quelques rues de chez moi ..



Torrents de boues, de pierres et de tronçons de bois sur les routes en amont.



On nous annonce une séquence orageuse jusqu’à vendredi !#Nice06 #Orage #Inondations pic.twitter.com/BL9ciQhW8i — Maxime CJ (@ChabrierM) October 19, 2019

Très probable #tornade hier lors de l'#orage sur #Nice06. Le contact au sol a sûrement était bref mais la largeur du #tuba assez conséquent.

➕ Infos ⤵️ #Meteo06 https://t.co/icZ4GXKmMS https://t.co/b8Pe7mxzwe — Nice Météo 06 (@NiceMeteo06) October 20, 2019

Les précipitations ne sont pas terminées sur la Côte d’Azur. De fortes intensités de pluie sont attendues cette nuit entre minuit et 7h, avec une forte dynamique et un risque d’orages violents. Puis encore un nouvel épisode mercredi et jeudi. La préfecture des Alpes-Maritimes rappelle les bonnes attitudes : « Il est recommandé de rester chez soi et de se tenir informé. Il ne faut pas prendre sa voiture, même pour aller chercher ses enfants à l’école, recommandent les services de l’Etat. Un kit de sécurité doit être placé dans un endroit facile d’accès. »