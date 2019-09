Une nouvelle piste cyclable à Nice — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Des aménagements destinés à la circulation des vélos sont de plus en plus construits dans les Alpes-Maritimes.

Ces installations sont très souvent critiquées par les usagers, pour leur manque de sécurité notamment.

« Bande cyclable misérable », « aménagement raté », « coup de peinture à la va-vite », « cyclistes considérés comme des usagers inférieurs », « impression d’être pris pour un con ». Alors que beaucoup de communes des Alpes-Maritimes multiplient les pistes et bandes cyclables, les critiques des utilisateurs pleuvent comme jamais !

Et c’est sur les réseaux sociaux que les débats sont les plus vifs. Dernier exemple en date, le 20 septembre, avec la mise en service à Sophia-Antipolis d’une route de 3 km entre le rond-point Super-Antibes et le campus SophiaTech. Un aménagement réservé aux vélos… mais aussi aux trottinettes électriques, aux piétons et aux bus-tram.

« On considère les cyclistes comme des usagers inférieurs »

Baptisée « voie verte » par l’agglomération et à peine inaugurée, elle fait déjà voir rouge aux cyclistes. Sur Twitter, Minerve20395602 interpelle le maire d’Antibes : « les vélos qui devaient partager la voie du bus-tram se retrouvent à Sophia sur une piste qui n’est pas cyclable mais vélo-piétons. Parce qu’à Antibes, on pense que les vélos roulent à la vitesse des piétons ? ou que les cyclistes marchent en poussant le vélo ? »

Concrètement, les vélos qui devaient partager la voie du bus-tram se retrouvent à Sophia sur une piste qui n'est pas cyclable mais vélo-piétons. Parce qu'à Antibes, on pense que les vélos roulent à la vitesse des piétons ? ou que les cyclistes marchent en poussant le vélo ? — Minerve20395602 (@Minerve20395602) September 20, 2019

Un autre cycliste, GuyBolVelo, est aussi « très déçu » par ce nouvel aménagement, et le fait savoir, vidéo à l’appui. « Il y a énormément de “cédez le passage” pour les cyclistes, même pour des sorties de parking. Pourquoi ? La voie bus parallèle n’en a pas. Ça montre bien comme on considère les cyclistes comme des usagers inférieurs qui doivent toujours faire place aux véhicules motorisés. »

La nouvelle infrastructure aménagée à Sophia-Antipolis n’est pas une « voie verte » au sens strict. Déjà vieux de 15 ans, le décret qui a introduit dans le Code de la route la définition de la « voie verte » précise qu’il s’agit d’une « route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ». Les bus-trams n’ont donc rien à y faire. Outre les bus-tram, un autre internaute signale la présence d’intrus motorisés sur cette piste « verte ».

Des voies cyclables, oui, mais seulement 9 à 10 mois par an

A Cannes, la piste cyclable qui fait la fierté de la municipalité cet automne se trouve sur le boulevard Gazagnaire. Mais durant l’été elle est utilisée comme parking « afin de faciliter l’accès de la plage aux familles, précise la mairie, la voie sera cyclable 9 à 10 mois sur 12, cela s’appelle le partage ! »

🔴 Promenade piétonne élargie, piste cyclable réversible créée, circulation et stationnement apaisés par une mise en sens unique : la qualité de vie des riverains du boulevard #Gazagnaire n’aura jamais été autant améliorée grâce à cette opération d’embellissement sans précédent. pic.twitter.com/PN13tE5C0c — Cannes (@villecannes) June 27, 2019

En réponse, un déluge de tweets de cyclistes indignés, qui dénoncent la trop grande place accordée aux véhicules motorisés à Cannes.

Pistes ou bandes cyclables ?

A Nice aussi, on aménage et on communique autour de la petite reine. Un « Plan vélo 2020 » à 500.000 euros a été voté pour créer des « itinéraires cyclables confortables et sécurisés », dixit le maire Christian Estrosi. C’est dans ce cadre que dix kilomètres d’anciennes voies de bus en site propre sont actuellement réaménagés pour intégrer des pistes cyclables. À la place des couloirs de bus, des pistes cyclables et des espaces verts. Le tout un peu trop imbriqué au goût de certains cyclistes.

Voilà comment cet espace à été distribué par la @VilledeNice Le vélo n'a pas été considéré pour ce qu'il est, un moyen de déplacement rapide et efficace en ville. pic.twitter.com/5LL1HpkiR6 — J'aime Antibes à 🚴 (@maxch06) September 18, 2019

Sur le boulevard Victor-Hugo, entièrement réaménagé lui aussi, il a un temps été question de créer une authentique piste cyclable (en site propre donc) à double sens. Le rêve de tout cycliste. Sauf que l’idée a finalement été oubliée au profit d’une simple bande cyclable. Résultat : dans la capitale de la double file l’espace réservé aux vélos n’est évidemment pas respecté, et les conflits entre usagers de la chaussée se multiplient.

Le mécontentement des cyclistes, souvent justifié, masque pourtant une grande avancée. Il y a quelques années, la situation était bien pire, les pistes cyclables quasi inexistantes. Après des décennies de politique de la ville tournée vers le tout voiture, la transition vers plus de déplacements « doux » risque de prendre encore un peu de temps.