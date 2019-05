View this post on Instagram

Prêts à découvrir notre robe créée en tapis rouge ce soir à Cannes? 💫 Nous avons longuement travaillé son design avec @lesrobes_de_bevernier, à mi-chemin entre la robe glamour, le power suit et les rouleaux de tapis dont elle s’inspire et provient. Une création unique et originale portée ce soir par @fadela #cannes #cannesfilmfestival #cannes2019 #festivaldecannes #greencarpet #fashionrevolution #moderesponsable #upcycling #17h10 #17h10paris