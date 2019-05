Du ruban adhésif collé sur le trottoir délimitaient déjà, ce mardi matin, les prés carrés de chacun — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Plusieurs mètres de scotch collés sur le trottoir avec des noms et des espaces délimités. Face aux marches du palais, ce n’est pas un vide-greniers qui s’organise. A sept jours de la première montée des marches du 72e Festival de Cannes, les chasseurs d’autographes ont déjà réservé leurs spots pour installer leurs escabeaux. Une occupation non officielle du domaine public, mais très bien organisée.

« En fait, ça fait presque deux semaines que l’installation a commencé au niveau du palais. Du côté du port [où les stars arrivent en voiture en journée pour participer aux conférences de presse], des échelles sont même déjà en place », explique Stéphane Ducloy, un photographe cannois qui joue sur place le rôle d’arbitre en cas de conflit.

« Certains essaient bien de se faufiler »

Car entre les six groupes d’habitués, « eux-mêmes gérés par des chefs », l’ambiance est parfois électrique, avec « insultes et jalousie », précise encore ce responsable informel.

« Certains essaient bien de se faufiler, mais on leur explique qu’il faut arriver avant. Nous sommes des amateurs, mais nous sommes très organisés », affirmait il y a trois ans à 20 Minutes Joseph Morpelli, l’un des plus anciens de ce « gang des escabeaux ».

Joseph Morpelli en est à son 34e Festival de Cannes - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Et comme d’habitude, ce sera à celui qui a le meilleur selfie, la plus belle photo ou le plus grand nombre d’autographes. Cette année, la soirée d’ouverture et son film The dead don’t die au casting 5 étoiles (Bill Murray, Tilda Swinton, Danny Glover, Iggy Pop et Selena Gomez entre autres), et la projection du dernier Tarantino, avec Brad Pitt et Leonardo Di Caprio promettent d’être particulièrement animées.