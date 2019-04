Les Niçois risquent, mardi matin, de ne plus reconnaître leur voiture. Ni leur mobilier de jardin. lls seront peut-être recouverts d’une fine couche de sable. Le sirocco, ce vent saharien, débarque sur la Côte d’Azur. Et avec lui, il emporte une série de mesures.

« Pour des raisons de sécurité, la ville de Nice a décidé de fermer au public dès à présent les plages, le sentier littoral ainsi que ses parcs et jardins », indique la commune dans un communiqué. C’est que Météo-France a placé le département des Alpes-Maritimes en vigilance jaune pour le vent. « Le vent est assez fort avec des rafales de 60-70 km/h. Localement, il pourra atteindre jusqu’à 100 km/h par déferlement, indique Stéphane Peytavin, prévisionniste à Météo-France. Ce vent baissera d’un cran en soirée. » La Corse et le Var sont également concernés par ces vigilances.

⚠️ En raison de l’alerte vents forts et vagues submersion et à la demande du @prefet06, les plages, le sentier littoral et les parcs et jardins de #Nice06 sont fermés au public.



