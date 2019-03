Sur l'autoroute A8, dimanche soir. — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

C’est un contraste saisissant. Pas une seule voiture sur la promenade des Anglais, et des embouteillages à rallonge sur le reste du réseau azuréen. Être automobiliste ce dimanche dans les Alpes-Maritimes, c’était avoir un courage à toute épreuve. Et beaucoup de patience.

L’@A8Trafic est totalement bloquée, la circulation est à l’arrêt de Villeneuve-Loubet à la sortie Saint-Laurent-du-Var (sortie obligatoire) ce dimanche soir #visiteofficielle #XiJinping06 pic.twitter.com/i11dSbMreC — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) March 24, 2019

En raison de la venue du président de la République populaire de Chine d’abord, puis du couple présidentiel français Emmanuel et Brigitte Macron ensuite, de nombreux accès à la ville de Nice ont été fermés pour des raisons de sécurité. Des mesures qui ont engendré des embouteillages jusque sur la voie Mathis, la RN7 et l’autoroute A8. Parfois fermées. L’entrée dans la ville par le côté ouest (dans le sens Cannes-Nice) était très compliquée ce dimanche soir pour le retour du week-end.

« On est pris en otage »

« Une honte bordel, ça va faire une heure que je suis parti de Nice Nord, pas encore sorti de la voie rapide, râle un twittos. Mais quel scandale ! » Un autre va jusqu’à parler de « prise d’otage » : « Je suis allé voir de la famille à Nice. Ils bloquent autoroute, bord de mer, voie rapide on est pris en otage, dit Raphaël. J’imagine même pas les touristes qui ont un avion. »

Des arrêtés préfectoraux ont été pris pour la « réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A8 La Provençale et sur l’autoroute A500 sur le territoire des communes de Nice, de Saint-Laurent-du-Var, la Trinité, Eze la Turbie et Roquebrune-Cap-Martin à l’occasion d’une venue de la délégation de la République populaire de Chine ». Des arrêtés non communiqués sur les réseaux sociaux et aux médias. Ce qui pourrait en partie expliquer le surplus de pagaille sur la route ?

Et les bouchons risquent de perdurer en début de semaine : le président Xi Jinping logeant au Negresco, la promenade des Anglais restera fermée lundi.

