C’est le même refrain depuis plusieurs mois. Les manifestants niçois « ne lâchent rien ». Et ce mardi encore, lors de la journée nationale d’action, ils étaient plus de 3.000 à manifester dans les rues de la capitale azuréenne. Une forte mobilisation qui a réuni les fonctionnaires de l’éducation nationale, ceux de l’hôpital, de la petite enfance, des transports, des retraités et quelques « gilets jaunes ».

Hugues Jeffredo « ne veut plus compter » pour l’année 2019. Mais l’année dernière, il s’est mobilisé à douze reprises. Ce secrétaire départemental de la CGT niçoise se bat « pour que le service public ne disparaisse pas, dit-il. On ne va pas s’en sortir avec ce gouvernement. Il s’attaque frontalement aux acquis sociaux. » Il cite la condition des profs et des personnels de la petite enfance.

« L’éducation nationale devient le parent pauvre du service public »

A l’avant du cortège, qui est parti de la gare Thiers, Christophe marche d’un pas décidé. « Je suis jeune enseignant et je commence déjà à perdre espoir », peste-t-il. A 30 ans, il se retrouve à gérer trente élèves dans sa classe d’anglais d’un collège de Nice. « Les réformes ne vont jamais dans le bon sens. Il y a toujours moins de profs et plus d’élèves. Ça devient ingérable. L’éducation nationale devient le parent pauvre du service public. »

Christophe et les 3.000 autres manifestants rejoignent la place Garibaldi en passant par la place Massena. Pour se faire entendre, les conducteurs de tram ont débrayé. Aucun ne circule ce mardi à Nice. Et certaines lignes de bus sont aussi perturbées.