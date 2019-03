Une boisson au citron. illustration. — CLOSON DENIS/ISOPIX/SIPA

Ils veulent garder pour eux leur « recette secrète ». Mais une chose est sûre : leur formule contient du citron. Après le limoncello et les confitures, la bière aussi se met à la mode de l’agrume jaune. C’est à Menton qu’est brassée La Mentounasc.

« On voulait se lancer dans l’agrumiculture, planter des citrons de Menton depuis plusieurs années. On a cherché un terrain mais on n’a jamais trouvé car le foncier est cher et rare », raconte Alexis Gouttenoire qui s’est associé à Rémi Guignot. Les deux amis gardent l’idée du citron en tête et décident de le mettre en bouteille.

Fête du citron

En un an, les deux trentenaires ont produit 1.000 litres de leur bière, soit 3.500 bouteilles. De la blonde et de la blanche « ni trop acides, ni trop amères » : « Dans la production, on incorpore le citron de Menton. Puis on travaille l’équilibre. On a voulu une bière facile à boire, assez légère en alcool et en goût pour pouvoir la boire toute saison : à Menton, on a un climat et un temps assz beau toute l’année. »

Alexis Gouttenoire et Rémi Guignot ont pour projet de développer leur blonde et leur blanche en fonction des événements de Menton, comme la fameuse fête du citron. Puis ils tenteront d’intégrer de nouveaux ingrédients, des agrumes au thym, toujours aux saveurs du sud.