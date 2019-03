Sur les pistes de Gréolières. Illustration. — M. Luigi

Les conditions ne sont plus réunies pour l’ouverture des pistes. Gréolières-les-Neiges vient d’annoncer la fermeture de ses remontées mécaniques dès ce dimanche à 17h. Cette station de ski de la Côte d’Azur est victime du manque de neige.

C’est sur Facebook que la station a fait part de la mauvaise nouvelle pour les skieurs : « Suite à la chaleur de ces derniers jours et compte tenu de l’état des pistes, nous avons pris la décision de fermer la station, est-il expliqué sur son compte Facebook. Dans l’hypothèse d’une nouvelle chute de neige dans les jours à venir, nous pourrions réouvrir à nouveau ! »

« Il n’y a plus assez de neige »

Ce dimanche, dernier jour d’ouverture, le thermomètre affichait 3°C en bas de la station et 6°C au sommet. « Suite au coup de chaud de ces derniers jours, nous avons été contraints de fermer le téléski de la Cîme et les pistes bleues car il n’y a plus assez de neige, note la station. La pratique de la luge et des raquettes est impossible par manque de neige naturelle. »

Gréolières-les-Neiges se situe à 1.800 mètres d’altitude. Surtout, à moins d’une heure de voiture du bord de mer. C’est l’une des rares stations où il est possible de skier « vue sur mer ».