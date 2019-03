La régie Cannes parking s'affiche depuis vendredi aux entrées — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

La ville de Cannes vient de reprendre huit parkings en régie municipale.

Elle propose des forfaits de 3 heures gratuits le samedi et le dimanche.

Le but est de mettre les commerces de proximité « à égalité de chances avec les grands centres commerciaux qui détruisent les centres-villes ».

Depuis vendredi matin, huit parkings de la ville de Cannes (sur 15 au total) affiche les couleurs d’une toute nouvelle régie. Après une procédure judiciaire arbitrée jusque devant le conseil d'Etat, la mairie, qui a repris la main sur des concessions « mal négociées à l’époque », a décidé de proposer une offre tarifiaire pour se mettre « à égalité de chances avec les grands centres commerciaux qui détruisent les centres-villes ». Soit trois heures offertes le samedi et le dimanche, « une première en France pour une commune de la taille de Cannes », revendiquée par le maire (LR) David Lisnard.

« On a voulu envoyer un message extrêmement fort au service des automobilistes et des commerces de proximité », a expliqué l’élu, en guerre contre «l'exploision délirante» des centres commerciaux sur la Côte d’Azur. Les parkings Suquet-Forville, Ferrage-Meynadier, Commandant Lamy, Vauban, Commerces République, Croisette, Laubeuf et Palais des Festivals, soit 3 662 places, proposeront cette gratuité le week-end.

Des chantiers de mise à niveau en prévision

La nouvelle grille tarifaire prévoit également un « forfait soirée » plafonné à 3 euros du samedi 19 h au dimanche 9 h. Du lundi au vendredi, deux heures gratuites une fois par semaine seront également proposées dans les parkings que la mairie vient d’équiper en « systèmes de reconnaissance de plaques ».

« Nous avons également installé de la fibre optique pour fiabiliser le réseau de 225 caméras et des travaux de modernisation vont être lancés », précise Yann-Vari Lécuyer, directeur adjoint des services de la ville de Cannes, en charge de ce projet. « Des chantiers de mise à niveau nécessaires qui seront financés par l’activité de la régie », ajoute David Lisnard.

Le maire de Cannes explique aussi que la ville « travaille actuellement sur une offre de stationnement destinée aux résidents », l’une de ses promesses de campagne, en 2014.