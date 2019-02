Un ascenseur, illustration. — Flickr / Daniel Lin

Ce devait être la fin de la soirée, elle s’est finalement éternisée. Dans la nuit de samedi à dimanche, six personnes rejoignaient leur voiture garée dans un parking souterrain de Nice. Ils se sont retrouvés coincés dans l’ascenseur au sixième sous-sol, rapporte Nice-Matin.

Une fois arrivée au -6, la cabine n’a pas voulu repartir. Ses occupants, bloqués, appuient sur le bouton d’alarme. Au bout d’un certain temps, un opérateur parisien répond et annonce l’envoi des secours. Ne voyant personne arriver et l’oxygène commençant à manquer, l’un d’eux a sorti un couteau suisse pour entrouvrir la porte. Pas suffisant pour arrêter de suffoquer.

Notre mésaventure aurait pu tourner au drame

« À force de tambouriner, des SDF ont entendu et nous sont venus en aide. Ils ont réussi à élargir l’espace en y glissant une lance de secours, explique l’une des occupantes au quotidien locale. Ce qui nous a donné un peu d’air. Sans eux, je crois que nous aurions fini par suffoquer. Notre mésaventure aurait pu tourner au drame. » Une heure plus tard, un technicien est finalement venu les libérer. Et les six naufragés de l’ascenseur ont pu rejoindre leur voiture.