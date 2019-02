Le Carnaval de Nice débutera samedi (Archives) — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Le 135e Carnaval de Nice est organisé du 16 février au 2 mars sur le thème du cinéma.

L’accès est payant est proposé entre 5 et 26 euros.

Mais il existe d’autres options pour profiter de la fête sans frais.

Le roi du Cinéma fera sa toute première apparition ce samedi soir au 135e Carnaval de Nice. Jusqu’au 2 mars, six corsos carnavalesques et cinq batailles de fleurs sont programmées, avec des billets vendus entre 5 et 26 €. Mais il est aussi possible de se mettre dans l’ambiance sans aucun frais.

Les corsos sans payer, c’est ok si vous êtes déguisé

Cette année encore, vous pourrez assister gratuitement aux sorties du roi, de la reine et de leurs sujets si vous avez misé sur un look spécial Carnaval. L’accès en promenoir vous sera offert. Attention toutefois, cette « fleur » n’est pas accordée pendant les batailles (de fleurs justement) mais juste lors des corsos carnavalesques.

Huit rendez-vous gratuits à travers la ville

Le Carnaval s’invite aussi dans les quartiers, avec des animations musicales, des spectacles mais aussi des stands de maquillage de 13 h à 17 h. C’est gratuit et c’est surtout parfait pour les enfants.

Au centre animanice Saint-Pancrace (samedi), place Saint-Roch (le 19 février), au jardin Lecuyer, à l’Ariane et au square Wilson (le 20), du côté du square Mouchan et à l’école Bon-Voyage 2 (le 21), dans le tramway, entre Parc Phœnix et Magnan (le matin du 26) et à l’esplanade du port Lympia (le 28).

Ambiance carnavalesque pour tous avant Nice-Strasbourg

Que vous assistiez au match ou pas, le parvis du stade Allianz Riviera, ouvert au public, se mettra aux couleurs du Carnaval de Nice avant la rencontre prévue à 15 h, le dimanche 3 mars. De nombreuses animations sont au programme.

Ateliers et dessins animés

Aux Galeries Lafayette du centre commercial Cap 3000, l’espace Disney proposera des animations aux enfants, tous les mercredis et samedis jusqu’au 9 mars. Personnalisations de masques et accessoires sont au programme dès 16 h et c’est gratuit.

Lou Queernaval de retour, plus gratuit mais à petit prix

Après deux années d’absence, « le premier Carnaval gay de France » sera de retour le 24 février sur la place Masséna. Gratuit en 2015 et 2016, il est désormais proposé à 5 €, et les billets d’accès sont à réserver sur le site www.lou-queernaval.fr.