Le #ILoveNice est devenu bleu-blanc-jaune ce dimanche à Nice. — Patrice Benoît

Le carnaval qui a déjà commencé ? Un petit relookage pour annoncer le printemps ? La célèbre structure #ILoveNice a été recouverte de jaune ce dimanche après-midi. Une action des gilets jaunes niçois : le bleu-blanc-rouge s’est transformé en bleu-blanc-jaune.

« C’est pas plus beau comme ça le #ILoveNice ? » sourit le gilet jaune Patrice Benoît dans un post Twitter. C’est lui qui a immortalisé en photo ce changement de look, dernier happening des manifestants niçois. Un changement de couleur qui n’est qu’éphémère : « Ce n’est qu’une couche de carton scotché », précise-t-il.

Petit sondage : c'est pas + beau comme ça le #IloveNice ? 😁 pic.twitter.com/K1v0WTiGWJ — Patrice Benoit (@PatriceBenoit06) February 3, 2019

« Sous les galets, les gaz »

Les feuilles jaunes ne sont pas les seuls éléments rajoutés à la structure. Des photos de blessés, les mots « Need Help », « Ric » et « Sous les galets, les gaz » ont également été collés. La veille, samedi, plusieurs centaines de gilets jaunes ont défilé dans les rues de Nice pour rendre hommage « aux blessés, mutilés et décédés ».

Les Niçois ne sont pas en panne d’imagination quand il s’agit d’attirer l’attention sur leurs revendications : en début de semaine, deux d’entre eux avaient tenté de payer des amendes avec… une brouette de centimes​. Uniquement des pièces rouges.