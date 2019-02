Illustration d'une trombe marine. — Valéry Hache / AFP

A Nice samedi, il y a eu la grêle en fin de journée. Juste avant, à 17h20, ce sont des trombes marines qui se sont formées au large de la côte azuréenne. Les deux trombes ont été capturées par des internautes : à la clef, de jolis clichés mi-esthétiques, mi-inquiétants.

Les trombes marines ne sont pas si rares que cela au large de la Côte d’Azur. En novembre et en mai 2018, ce phénomène apparaissait déjà. Les trombes, ces tourbillons au-dessus de la mer, se forment lorsque des vents contraires se rencontrent et que la différence de température entre l’eau et l’air est élevée.

❗️🌪 #DirectMétéo 02/02/19 à 17h20 : Une belle trombe marine observée ce samedi après-midi à #Nice(06) par Olivier Bensa. Au total deux trombes marines se sont produites au large de Nice(06) dont une proche des côtes. https://t.co/ODcxDfUVzz @KeraunosObs @F3cotedazur @Nice_Matin pic.twitter.com/qPHtkOHT6r — Météo Côte d'Azur ☀️ (@MeteoCotedAzur) February 2, 2019

Aucune victime

Des phénomènes impressionnants qui se sont formés alors que les Alpes-Maritimes étaient placées en « vigilance météo orange avalanche et jaune neige verglas et vague submersion marine », indiquait la préfecture. Aucun dégât ni aucune victime ne sont à déplorer suite à ces trombes marines.