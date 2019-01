A l’occasion de la compétition internationale Break the floor, organisée à Cannes ce dimanche, des Bboys handicapés sont venus rencontrer des enfants souffrant eux aussi d’un handicap.

Ils ont participé à une démonstration organisée par la Fondation Cannes.

Tout au long de la semaine, plusieurs événements ont permis de sensibiliser plus de 700 personnes.

« C’est top de pouvoir faire passer ce message à des tout-petits : oui vous être handicapés, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez ». Jeudi, juste après la pause de midi, le breakdancer algérien Youssef Mecheri est venu présenter son art aux élèves de la classe Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) de l’école Montchevalier, à Cannes.

A @villecannes, des breakdancers handicapés ont proposé une démonstration aux élèves d’une classe #Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire) avant la compétition #breakthefloor au @CannesPalais ce dimanche pic.twitter.com/9ddJf6kZUC — 20minutesnice (@20minutesnice) January 27, 2019

Une démo, organisée avec d’autres Bboys, handicapés et valides, qui participeront dimanche à la compétition internationale Break the floor, au Palais des festivals. Sur le carrelage de la salle polyvalente, Youssef, alias Bboy Haiper, enchaîne coupoles, headspins et freezes… avec ses béquilles. Impressionnant.

« Rien n’est impossible »

« Waouh, ils sont vraiment trop forts », lâche Mabrouka, 10 ans. « Ça leur montre une autre facette du handicap. Ça leur permet de se dire que rien n’est impossible », se réjouit Caroline Ziegler, professeur des écoles spécialisée, entre deux battles.

« Je suis handicapé de naissance. J’ai toujours voulu faire un sport qui me permettait de me mesurer à d’autres. J’ai pensé aux arts martiaux mais on ne me proposait pas de combattre avec des valides, alors que dans le breakdance, c’est possible », raconte Youssef Mecheri.

Toute la semaine, à l’initiative de la Fondation Cannes, le danseur et ses co-compétiteurs ont fait le tour d’autres établissements scolaires et d’associations pour partager leur message. « Au total, 700 personnes ont été sensibilisées, explique Karim Jabari, le créateur de Break the floor. Le handicap est la thématique choisie cette année. En plus d’une équipe internationale [Ill abilities] qui se frottera aux formations valides, un juge [brésilien] a aussi un handicap. »

Fabien Binacchi