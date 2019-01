Ludo a entamé un tour de France des « gilets jaunes ». — Ludo

Un Mouginois de 35 ans vient de partir pour un tour de France des gilets jaunes « dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ».

Une expérience qu’il partage sur sa chaîne Youtube Sanglier jaune.

C’est le soir du Nouvel An que Ludo a eu cette idée.

Ludo aime être à contre-courant. Il ne s’est pas engagé dans le mouvement des « gilets jaunes » dès le début, il n’a pas fait le pied de grue sur les ronds-points et ne porte aucune revendication en étendard. Pourtant, Ludo est gilet jaune. Ce Mouginois de 35 ans vient de partir pour un tour de France des « gilets jaunes » « dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ». Une expérience qu’il partage sur sa chaîne Youtube Sanglier Jaune.

« Je ne suis pas engagé dans le mouvement depuis le début mais j’y accorde toute mon attention, explique-t-il à 20 Minutes. Je veux comprendre le mouvement, apporter une dimension humaine de la racine par la racine et essayer de mettre en valeur les richesses humaines des gens de notre pays. »

Premier arrêt, Le Cannet-des-Maures

C’est le soir du Nouvel An que Ludo a eu cette idée de tour de France. « Pas gréviste » et n’aimant pas les manifestations, ce chauffeur de poids lourd en intérim a pourtant décidé de s’engager. Il a refusé toutes les missions pour mener à bien son projet. Et il ne part pas seul. Il embarque avec lui son chien Bolty et sa caméra. Avec un objectif : partager ses échanges et expériences sur le web. « Je n’ai pas de revendications à partager ouvertement, dit-il. Je veux essayer de prouver que c’est une nouvelle manière de fonctionner avec des gens constructifs qui ont compris qu’il fallait s’aider pour avancer. »

Ludo a commencé son tour de France en début de semaine. Premier arrêt : Le Cannet des Maures dans le Var. « Ici l’ambiance est sereine, respectueuse. Je dirai même constructive voire éducative, explique-t-il dans sa vidéo. J’ai entendu parler de beaufs sur les ronds points mais apparemment, ils ont décidé de nous surprendre. » Micro tendu, interview… Ludo réitérera l’exercice à Lyon, Strasbourg puis Lille, qu’il rejoindra avec sa voiture, en empruntant les routes nationales.