11-Novembre: Un aigle, reliquaire de la Grande Guerre, découvert au monument aux morts de Nice

Alain Grandieux est l’archéologue qui a extrait le reliquaire de sa cachette. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Il était caché dans une niche tout en haut d’une colonne de Rauba Capeu. Depuis 90 ans, personne ne l’avait aperçu. Un aigle en bronze a été découvert fin octobre dans l’imposant monument aux morts de Nice. Ce reliquaire, qui contient près de 2 000 plaques de soldats tombés au front lors de la Première Guerre, sera présenté aux Niçois ce vendredi et samedi de 8 h 30 à 18 h à l’hôtel de ville.

C’est le 29 janvier 1928 que l’aigle est venu se nicher dans le monument aux morts. « La sculpture est d’un style art déco, note Alain Grandieux, archéologue au sein de la métropole. Elle représente l’emblème de Nice, l’aigle qui a les ailes éployées et les griffes acérées. » Car l’oiseau protège un précieux trésor : un reliquaire contenant près de 2 000 plaques donc. Mais aussi des bagues, des bracelets et une inscription sur son dos : « Nice fière de ses fils morts pour la France confie à son aigle la garde de leur souvenir ».

Nettoyée de son oxydation

Extraite du monument aux morts, l’urne a fait un séjour chez un restaurateur. La sculpture de 31 kg 500 pour 28 cm de haut et 42 cm de large a été nettoyée de son oxydation, étudiée, scannée. « Le choix a été fait de ne pas ouvrir le reliquaire, précise Alain Grandieux. Si les personnes ont conçu un dispositif condamnant l’ouverture du reliquaire, c’est qu’ils souhaitaient que les plaques restent à l’intérieur. Pour des raisons éthiques, on respecte ce choix. » Ainsi, l’aigle et son précieux trésor mémoriel retourneront dans l’antre du monument aux morts dès dimanche, jour de la cérémonie du centenaire de la Grande Guerre.