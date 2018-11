L'ancien maire de Nice, Jean-Paul Baréty, est décédé à 90 ans

Jean-Paul Baréty a été maire de Nice pendant deux ans. — Patrick HERTZOG / AFP

Une figure bien connue du RPR des Alpes-Maritimes s’en est allée. Jean-Paul Baréty, premier édile de Nice pendant deux ans, est décédé à l’âge de 90 ans, a annoncé ce samedi dans un communiqué l’actuel maire LR Christian Estrosi, faisant part de sa « grande tristesse ».

Jean-Paul Baréty a dirigé la ville de 1993 à 1995, élu par le conseil municipal dans une période de transition après la fin de l’ère Jean Médecin. Il avait été battu aux municipales suivantes, en 1995, par un candidat divers droite, Jacques Peyrat. Jean-Paul Baréty, également député de 1994 à 1997, a « assumé, dans des circonstances particulièrement difficiles, la magnifique, exaltante et rude charge de maire de Nice », a décrit Christian Estrosi.

L’autre homme fort du parti Les Républicains dans les Alpes-Maritimes, le président du conseil départemental Eric Ciotti, a dit son « affection particulière pour cet homme fin et discret, pétri de culture et érudit ». Jean-Paul Baréty avait été secrétaire départemental du RPR pendant plusieurs années et s’était également impliqué dans la défense du patrimoine et des traditions niçoises en tant que président de l’Acadàmia Nissarda.