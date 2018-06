Nice: Faute de ligne de tram jusqu'à l'Ariane, la mairie annonce un bus... sosie

Faute de tram, c'est un bus aux allures de tram qui ira jusqu'au quartier de l'Ariane, à Nice. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Il sera rouge ocre comme le tram. Profilé comme le tram. Mais ce n’est pas un tram. Deux mois après avoir annoncé que la future ligne n’ira pas jusqu’au quartier l'Ariane de Nice, la maire LR Christian Estrosi a annoncé qu’un bus à haut niveau de service (BHNS), en site propre, reliera le centre-ville à ce quartier de l’est de la ville.

Je proposerai au prochain conseil @MetropoleNCA l’adoption d'une proposition pour lancer une étude pour la mise en place d’un bus à haut niveau de service jusqu’à l’#Ariane et d’engager le plus rapidement possible les études. pic.twitter.com/jG69lZdEoT — Christian Estrosi (@cestrosi) June 4, 2018

« La solution du BHNS est le meilleur choix pour la desserte du quartier de l’Ariane pour mieux le relier au centre-ville, estime Christian Estrosi. C’est un investissement quatre fois moins cher et moins long à mettre en place. Le tram demande sept à huit ans de travaux, là où le BHNS en demande quatre. » C’est que l’Ariane et ses habitants attendent depuis des années cette liaison avec le centre-ville de Nice. Jusqu’à présent, seule la ligne 16 permet à ce quartier enclavé d’être relié au reste de la commune.

« Sortir facilement de notre quartier »

« Jusqu’à présent, c’est très compliqué. Les véhicules qui viennent de l’arrière-pays traversent l’Ariane et bloquent le quartier. Alors quand on n’a pas eu le tram, on était très déçus, explique Georges-Claude Trova, président du comité de quartier de l’Ariane. Ce bus, c’est aussi bien. Ce que l’on veut, c’est un transport en commun rapide qui nous désenclave et nous permet de sortir facilement de notre quartier. »

Mais ce n’est pas le tram. « C’est comme le tramway mais il roule différemment, rassure Fatima Khaldi Bououghroum, adjointe au maire de Nice. Il faut travailler le tracé, il faut juste de la patience. »

Annonce lors de la conférence de presse du Maire de Nice, #cestrosi, d'une étude pour la mise en place d’un bus à haut niveau de service jusqu’à l’Ariane et d'un engagement le plus rapidement possible des études.#lesarianencs pic.twitter.com/EQ4ctLx5tO — Fatima Khaldi-Bououghroum (@Fkhaldi06) June 4, 2018

Pas encore proposé en conseil métropolitain et toujours au stade d’étude, le projet n’a pas encore été fixé en termes d’investissement financier. Son tracé exact, le long des berges du Paillon, n’est pas non plus connu.

>> A lire aussi : Nice: Elus et associations réclament une extension du tramway vers un quartier sensible, contre l’avis d'Estrosi