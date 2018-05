Nice: Pour les jurés, le bijoutier n'avait pas l'intention de tuer

Le bijoutier de Nice, Stephan Turk, arrive au tribunal de Nice où il sera jugé pour le meurtre de l'un de ses braqueurs. — M. Bernouin

Il a été condamné pour « violences volontaires avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».

Stephan Turk n’ira pas en prison, il n’a pas tué intentionnellement Anthony Asli. Le 11 septembre 2013, rue d’Angleterre, dans le centre-ville de Nice, deux minutes et quarante-trois secondes avaient suffi à faire basculer la vie de leurs deux familles. Ce jeudi, il a fallu 3 heures à la cour d'assises des Alpes-Maritimes​ pour condamner Stephan Turk à 5 ans de prison avec sursis, non pas pour meurtre mais pour « violences volontaires avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».

« C’est un soulagement, la peine en elle-même je m’en fiche. Il a été reconnu coupable. Maintenant on va pouvoir tourner la page » confiait la grande sœur de la victime, Alexandra Asli, à la sortie du tribunal. Satisfaction aussi du côté de la défense qui ne fera pas appel : «Monsieur Turk m'a dit merci. Cette décision a la couleur d'un acquitement, la même saveur. C'est une espèce d'acquitement "Canada Dry"»

Un soutien sans précédent

Dès le début de ses réquisitions, l’avocate générale laissait entendre qu’elle souhaitait une peine symbolique à l’encontre de cet homme de 72 ans. « S’il est coupable, vous ne pouvez pas ne pas tenir compte des circonstances du vol à main armée qu’il venait de subir. C’est une circonstance atténuante ». Stephan Turk avait été attaqué par deux individus à l’ouverture de sa bijouterie. Le premier, Ramzi Khachroub, l’avait violemment frappé puis tenu en respect avec un fusil à pompe. Il a été condamné à dix ans de réclusion pour ce vol à main armée. Le second, Anthony Asli, avait vidé le coffre de la bijouterie. Il a été tué d’une balle dans le dos alors qu’il prenait la fuite, à l’arrière d’un scooter.

Immédiatement après les faits, Stephan Turk bénéficiait d’un soutien sans précédent : 1,6 million de « like » et 200.000 commentaires sur la page Facebook « Soutien au bijoutier de Nice ». « Comment on rend la justice quand l’opinion publique a déjà rendu son verdict ? interroge Me Philippe Soussi dans sa plaidoirie. La partie civile, comme le ministère public, s’attelle à démontrer que la légitime défense ne tient pas. Me Maturin Lauze revient sur l’enregistrement de la vidéosurveillance où l’on voit le braquage puis la réaction de l’accusé : « cette vidéo est un choc. On est dans une exécution en direct. Il ne se défend pas, il tire sur des fuyards ».

« Tout cela est faux » tempête Me Franck de Vita. Pour le défenseur de Stephan Turk, son client était sous la menace du fusil à pompe tenu par « ce pauvre Anthony Asli » une fraction de seconde avant le coup de feu mortel. « Rien ni personne ne peut exclure la légitime défense. L’intention homicide est une fumisterie ! » Les jurés en ont été convaincus.