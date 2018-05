Nice: Ce que l’on sait sur les violences survenues à l'université

La tension est vive au campus Valrose de Nice, où des incidents sont survenus mercredi dernier. — C. Napoli

C’est une vidéo qui est rapidement devenue virale : un échange verbal et physique violent dans les locaux de la fac de Nice. Mais qui sont les protagonistes de ces tensions ? Que s’est-il vraiment passé ? Et quelles sont les suites judiciaires ? 20 Minutes fait point.

Que voit-on sur la vidéo à l’origine de la polémique ?

Sur ce document tourné mercredi 16 mai et diffusé vendredi dernier sur Facebook par le collectif Sauve ta fac des Alpes-Maritimes, l’antenne locale du syndicat étudiant Solidaires étudiant-e-s, on aperçoit Jean-Marc Gambaudo, le président de l’ Université Côte d’Azur (UCA), s’en prendre verbalement à un étudiant.

« Toi, je te revois sur le campus, seul, t’es mort ! », assène-t-il, alors qu’une trentaine de personnes, opposées à la loi Vidal, la réforme des universités, vient de pénétrer dans la salle des actes de la faculté des sciences de Nice, située sur le campus Valrose.

Des menaces de mort qu’il tient en pointant du doigt un manifestant. Il s’agit de Maxime Courtin, 23 ans et rapidement identifié comme étant celui qui a lancé une chaise sur un membre du personnel de la faculté, victime d’un traumatisme crânien. Il s’en sort avec huit jours d’ITT.

On voit également des membres du personnel de l’université tenter de contenir l’excès de colère de Jean-Marc Gambaudo, avant que ce dernier ne tente de projeter à terre l’un des étudiants.

Comment se défend le président de l’Université Côte d’Azur ?

Pour rétablir sa vérité, Jean-Marc Gambaudo s’est exprimé lundi dernier par voie de communiqué de presse. Constatant « qu’à l’aide des réseaux sociaux, ces individus tentent d’opérer un étonnant et désagréable retournement de situation, (…) alors qu’ils ont bousculé et même brutalisé des personnels de sécurité et administratifs », il s’étonne que « les étudiants se prétendent victimes. »

Le président de l’UCA depuis septembre 2015 confesse néanmoins regretter « sans ambiguïté, les propos excessifs qu’[il a pu] tenir face à ce déferlement soudain d’agitation et de désordre au sein de [son] université », tenant toutefois à préciser que « la personne contre laquelle [sa] colère s’est exprimée est un individu qu’[il a] reconnu malgré sa capuche, à qui l’entrée du parc [de Valrose] avait été refusée plusieurs fois, car il n’est pas étudiant et qu’il s’était montré à de multiples reprises menaçant et provocateur. »

Avant de rajouter qu’« un président d’université doit sans doute s’efforcer de garder de la mesure dans ses propos et sans doute en ai-je manqué ».

Quelles sont les suites judiciaires ?

Interpellé vendredi et placé en garde à vue dans la foulée, Maxime Courtin, qui n’étudie pas à Nice, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dimanche pour violences en réunion et avec arme par destination, dégradations touchant un bien d’utilité publique et refus de donner le code de son téléphone.

Pour sa défense, Maxime Courtin estime que « la violence venait d’abord des administratifs » et qu’il pensait « que l’action serait pacifiste comme d’habitude », tout en reconnaissant avoir « tapoté sans le vouloir, la tête d’un administratif avec une chaise. »

Interrogé dimanche après la présentation de son client devant le juge d’instruction, l’avocat de Maxime Courtin, Zia Ouloumi, a indiqué étudier la possibilité de déposer une plainte pour menaces de mort ou incitation à la violence à l’encontre de Jean-Marc Gambaudo.

Maxime Courtin avait déjà été condamné il y a deux mois à 3.000 euros d’amende et de 120 heures de travail d’intérêt général après une manifestation à Nice contre la loi Travail. Condamnation dont il a fait appel.

Quelles sont les réactions au niveau national ?

Frédéric Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, a dénoncé, ce mardi matin sur les ondes de France Inter, les menaces de mort proférées par Jean-Marc Gambaudo à l’encontre de Maxime Courtin. « Il faut condamner toutes les violences physiques ou verbales », a-t-elle précisé.

Tout en rajoutant qu’il fallait « se méfier de la provocation » et qu’elle ne mettait pas « sur le même plan des personnes blessées et quelqu’un qui perd son calme ».