VIDEO. Nice: Sur fond de Brexit, le prince Charles appelle à renforcer les liens franco-britanniques

Le prince Charles et son épouse Camilla avec le maire de Nice Christian Estrosi, le 7 mai 2018. — JEAN-PIERRE AMET / POOL / AFP

Le prince Charles a vanté lundi à Nice les relations franco-britanniques pour sa première visite officielle sur la Côte d’Azur, où il a aussi rendu hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 et fait une halte plus légère avec son épouse Camilla dans une parfumerie.

Prince Charles joins luminaries such as Henri Matisse and Marc Chagall as an honorary citizen of Nice. pic.twitter.com/l1dYqL8Wvd — Richard Palmer (@RoyalReporter) May 7, 2018

Louant le caractère « indispensable » des relations franco-britanniques dans un contexte marqué par le Brexit, le prince de Galles a insisté sur la nécessité de renforcer encore ses liens dans un discours prononcé lors d’une réception en fin de journée à la villa Masséna à Nice.

Prince Charles and Camilla have arrived at an evening reception in the garden of Nice’s Villa Massena. pic.twitter.com/wXE00DHfav — Richard Palmer (@RoyalReporter) May 7, 2018

« Par le passé, nous avons toujours été ensemble, la France et le Royaume-Uni, et nous le resterons à l’avenir », a-t-il déclaré dans un discours prononcé en français et en anglais : « Le destin nous a faits voisins, nous avons choisi d’être des partenaires, et les expériences partagées et l’affection profonde que nous nous portons ont fait de nous des amis ». « Aujourd’hui, face à de nouvelles menaces, nos pays restent solidaires face à l’adversité », a-t-il conclu.

Hommage aux victimes de l’attentat de Nice

Le maire LR de Nice Christian Estrosi, qui a fait du prince Charles un citoyen d’honneur de la ville, avait auparavant rendu hommage à l’apport des Britanniques, à quelques mètres à peine de la Promenades des Anglais : « Sans les Britanniques hier, Nice ne serait peut-être pas la grande et belle ville qu’elle est aujourd’hui (…). Sans les Britanniques (…), Nice ne serait pas complètement Nice ».

Prince Charles lays a bouquet of flowers at the memorial to the Nice terror attack dead, dedicated” in memory of our angels”. pic.twitter.com/jGOv6nUKAz — Richard Palmer (@RoyalReporter) May 7, 2018

Arrivé en début d’après-midi à l’aéroport de Nice, où il a été accueilli avec les honneurs militaires, le prince de Galles avait dans la matinée rendu hommage aux 86 victimes de l’attentat commis le 14 juillet 2016 dans la ville, déposant une gerbe devant le mémorial érigé dans le jardin de la villa Masséna et s’entretenant avec des proches des victimes et des membres des forces de l’ordre et des secours.

Anne Murris, présidente de l’association Promenade des Anges, lui a remis un galet de l’Himalaya, souvenir de la commémoration du 14 juillet 2017, qui avait notamment vu 16 marcheurs déposer sur le massif 86 galets peints en bleu blanc rouge, ramassés sur la plage de Nice. Un même galet avait déjà été offert le 14 juillet dernier à Emmanuel Macron, lors de sa visite à Nice.

Visite d’Interpol ce mardi

Dans l’après-midi, le prince et son épouse ont fait une halte plus légère à Eze, un village médiéval perché surplombant la mer Méditerranée pour une visite à la maison Fragonard, tenue par la 4e génération d’une famille de parfumeurs grassois.

Dans un petit atelier où son empaquetées à la main des savonnettes, Camilla s’est essayé à l’ébardage d’un petit savon au citron moulé en forme de canard, l’un des produits stars de la maison. Apparemment très amusé par la situation, le prince a lui-même peint en rouge le bec d’un de ces petits canards. Le couple princier a ensuite suivi un atelier de composition de parfums, guidé à l’orgue par le nez de la maison Céline Ellena.

Le prince de Galles poursuit sa visite en France mardi à Lyon, où il doit notamment commémorer le 73e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et visiter Interpol.