Nice: «C'est l'image de l'attentat qui reste», les restaurateurs racontent le mouvement de panique

Après le mouvement de foule, le calme est revenu près de la place Magenta à Nice. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Il aura fallu une soirée et une matinée à Daniel pour remettre en place sa terrasse. Et pour retrouver les idées claires. « Quatre de mes chaises ont été cassées. Heureusement, ce n’était que du matériel », insiste le responsable d’un snack rue Massena à Nice. C’est que la veille, vers 22h, un mouvement de panique a provoqué des bousculades dans cette zone piétonne, alors que Niçois et touristes étaient attablés.

« Ça fout la trouille, dit-il. Depuis le 14 juillet, tout le monde reste fragile. C’est l’image de l’attentat qui reste, c’est pour ça que les gens ont eu peur. Ils couraient, ils criaient. » Dans cette artère parallèle à la promenade des Anglais, un homme a tiré en l’air avec un pistolet d’alarme, après un différend entre deux couples. Il a été interpellé.

« Des sacs et des chaussures par terre »

C’est le bruit de la détonation qui a alarmé les passants. « Les tables ont été renversées, les verres et les bouteilles ont été cassés par terre, se rappelle Anthony, pizzaïolo dans un restaurant de la piétonne. Il y avait des sacs et des chaussures partout par terre. Les gens sont rentrés se réfugier à l’intérieur, jusque dans la cuisine et les toilettes. »

Douze personnes ont été blessées, certaines hospitalisées. « Les gens pensaient que c’était comme il y a deux ans, au 14 juillet. C’était la panique », rajoute Anthony.

>> A lire aussi : Nice: Scènes de panique après un tir de pistolet d'alarme, des blessés légers

>> A lire aussi : VIDEO. Juan-les-Pins: De nombreux blessés légers lors d'un mouvement de panique