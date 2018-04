Grasse: Des parfums sur-mesure pour se souvenir des bons moments

Anaïs Fournial crée une odeur unique pour chaque événement. — A. Fournial

L’odeur peut aussi dynamiser ou avoir des effets relaxants.

Avant un mariage, il faut penser à la robe bien sûr. Mais aussi au repas, à la décoration de la salle et désormais… à l’identité olfactive. A Grasse, Anaïs Fournial crée des parfums pour le jour J. Et aussi pour les baptêmes, les boutiques ou encore les congrès professionnels.

« L’odorat, c’est notre mémoire la plus profonde et celle qui est ancrée le plus longtemps, explique celle qui vient de créer la société qui porte son nom. On retient entre 40 et 45 % de ce que l’on sent, 15 % de ce que l’on voit et 30 % de ce que l’on entend. »

« Aider la mémoire »

Avant de créer l’odeur qui sera diffusée à la mairie, sur le lieu de la cérémonie, au banquet ou encore sur le dancefloor, la Grassoise de 29 ans rencontre le couple. « Les futurs mariés m’expliquent qui ils sont, comment ils se sont rencontrés. On discute aussi du thème et du lieu », détaille-t-elle. Le parfum sera diffusé lors du mariage et les invités pourront repartir avec une bougie diffusante. « En sentant l’odeur, on est projetés dans l’événement. Mais elle n’a pas pour seul but d’aider la mémoire, dit-elle. Elle peut aussi dynamiser ou avoir des effets relaxants. »

Ainsi, Anaïs Fournial peut créer des flagrances pour embaumer l’air des congrès professionnels ou des open spaces. Et toutes sont produites en association avec une société basée dans le bassin grassois. Et à chaque fois un produit est fabriqué sur mesure. De l’odeur au choix du flacon, jusqu’au prix.

