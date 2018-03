Cannes: La cité des festivals mise sur un élevage ovin pour faire de l’écopâturage

Pierry Estève est à la tête d’un troupeau d’une soixantaine d’ovins — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

La mairie autorise le berger « à exploiter de façon saisonnière neuf parcelles pour les besoins de son troupeau » en échange de cet « écopâturage ».

Pierry Estève est à la tête d’un élevage d’une soixantaine de têtes.

Ce partenariat « permet d’entretenir de façon durable les prairies de la basse vallée de la Siagne », selon la mairie de Cannes.

Cannes, sa Croisette, son festival et désormais son berger. A l’ouest de la ville, à quelques centaines de mètres de l’animation de la zone commerciale des Tourrades, les moutons de Pierry Estève paissent tranquilles dans un grand pré.

« Nous avons eu une nouvelle naissance lundi, explique-t-il. Avec quelques autres nouveaux-nés ces derniers temps, on en est à une soixantaine de têtes. »

Il y a un peu plus de trois mois, cet homme aux mille vies a signé une convention de cinq ans avec la mairie. Elle l’autorise « à exploiter de façon saisonnière neuf parcelles pour les besoins de son troupeau » en échange de cet « écopâturage ».

« Entretenir les prairies »

« Il permet d’entretenir de façon durable les prairies de la basse vallée de la Siagne », se félicite la ville. Et cet amoureux - viscéral - des bêtes, lui, à de l’herbe pour ses ovins. Une culture, sans production de lait (parce qu’il ne veut pas enlever les agneaux de leur mère), qu’il découvre sur le tas et sur le tard.

« J’avais des ruches ici, mais l’inondation de 2011 a tout emporté », raconte le Cannois de 55 ans, devant son mobil-home meublé de bric et de broc. « Ça me suffit, tant qu’il y a les animaux », dit-il. C’est pour ses boucs et ses brebis qu’il aimerait éventuellement un petit coup de main. Pour un plus bel abri. L’appel est lancé.

Avant ce berger, la cité des festivals avait déjà accueilli cinq autres agriculteurs sur des terrains dont elle dispose à l'ouest de la ville. Un maraîcher, un apiculteur et un producteur d’algues y sont notamment installés. Un parc est aussi prévu.