Nice: On a visité les dortoirs de la meilleure auberge de jeunesse de France

Sophie débarque dans la cuisine en claquettes et chaussettes. Elle se fait griller ses tartines et réchauffer son café au lait. Si cette Suisse se sent « comme à la maison », c’est qu’elle vient de dormir dans la meilleure auberge de jeunesse de France, selon le site hostelworld.com.

Ouvert il y a dix ans à deux pas de la promenade des Anglais de Nice, le Meyerbeer beach, que 20 Minutes a visité, s’est classé premier du palmarès 2018.

Derrière le comptoir, c’est Adriana Sok qui a accueilli Sophie la veille. En français (mais aussi en espagnol ou en anglais), cette Mexicaine lui a donné un plan de Nice, indiqué les visites touristiques et l’a accompagnée vers son lit : l’un des 42 de ses 14 chambres privées et dortoirs.

Exit les douches sur le palier, les matelas sans drap, les soirées qui n’en finissent plus. Dans la meilleure auberge de jeunesse de France, chaque dortoir a son bloc sanitaire, sa déco fruitée, sa télévision, son mini-frigo et son coffre-fort. Et l’auberge propose deux tours à pied. Le premier passe en revue les lieux emblématiques. Le second fait le tour des endroits où sortir.

« C’est très accueillant et calme », affirme Sophie, en voyage à travers l’Europe. Après trois nuits passées au Meyerbeer beach, elle repartira dans une autre auberge de jeunesse à Aix.