Nice: Estrosi annonce la création d'un nouvel impôt, Ciotti contre-attaque

Si les élections municipales semblent encore loin, à Nice, Christian Estrosi et Eric Ciotti sont entrés dans le vif des hostilités dès ce lundi.

Alors que le premier annonçait un nouveau « plan d’investissement » pour la métropole Nice Côte d’Azur, financé en partie par un nouvel impôt sur le foncier bâti (à un taux de 6,4 %), le second en a profité pour lui voler dans les plumes.

« Ce qui se passe aujourd’hui est grave. Je demande solennellement à Christian Estrosi de renoncer à cette augmentation qui va pénaliser nos concitoyens alors qu’ils ont déjà une forte pression fiscale du gouvernement. Etre de droite, ce n’est pas augmenter les impôts », a taclé l’ancien président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

« Ce sera aux électeurs de trancher »

Une nouvelle part métropolitaine de la taxe foncière devrait s’ajouter aux parts communale et départementale déjà prélevées. Cet impôt sur le foncier bâti doit rapporter 63 millions d’euros par an, compensée par une baisse de 10 millions d’euros de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la suppression annoncée par le gouvernement de la taxe d’habitation, relève la collectivité.

« J’exprime des clivages avec Christian Estrosi, tant idéologiques que sur le fond. Nous avons des différences. Et à un moment, ce sera aux électeurs de trancher », a expliqué lundi Eric Ciotti, plus proche que jamais d’une candidature dans la capitale azuréenne.

L’élu Les Républicains demandant au maire de Nice, tract à l’appui, « le respect de la parole donnée ». « Dans les "100 actions pour plus de vie à Nice" [un document de campagne du candidat Estrosi, en 2014], il est écrit : 0 % d’augmentation de la fiscalité locale pour les prochaines années, pointe Eric Ciotti, Je lui demande de changer de cap, de faire des économies, d’être plus fourmi que cigale. Les Niçois sont en train de payer l’addition. »

Passe d’armes sur l’encourt de la dette

Une attaque de plus sur les emprunts contractés par la ville de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur. Dimanche déjà, sur BFM TV, Eric Ciotti avait exprimé ses « divergences [avec Christian Estrosi] et « sa relation à l’argent public ». « La ville et la métropole s’endettent considérablement avec 2 milliards d’euros de dettes », avait-il lancé.

Echange d’amabilité, le maire de Nice, lui a répondu indirectement ce lundi. « Quand on aime son territoire, on ne dit pas des choses qui peuvent lui faire du tort. On dit la vérité, on ne dit pas des mensonges », a ainsi rétorqué Christian Estrosi, selon des propos rapportés par Nice-Matin.

Le président de la métropole demandant à ses équipes des rectifications sur l’encours « réel » de la dette et défendant « pour quelques donneurs de leçons » la stratégie engagée par la collectivité.