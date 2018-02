Il a neigé près de six heures consécutives sur la Côte d’Azur ce lundi, de 10h à 16h. Mais quels sont les secteurs qui passeront la nuit sous un (fin ou épais) manteau blanc ? Pas de suspense pour les plages des Alpes-Maritimes : il n’y a pas de quoi faire un bonhomme de neige. Même pas un tout petit. A peine tombée, la neige a fondu sur le sable et les galets. Pourtant, les photos dignes des stations de ski se sont accumulées toute la journée sur votre fil d’actualité Facebook… C’est normal, elle est restée intacte sur les pelouses de l’intérieur des terres.

« Sur la zone littorale, ça n’a pas tenu. On parle de saupoudrage car la neige ne reste que sur les arbres et les toits, indique la responsable de Météo-France à Nice, Marie France Delansorne. Mais sur les zones proche-littoral, on mesure 1 à 2 cm. Ça tenait à partir de 400 m comme à Aspremont, Levens ou Grasse.»

Une nouvelle perturbation mercredi

Dès que l’on s’éloigne de la Méditerranée, vers l’intérieur des terres, 3 à 7 cm recouvrent le sol. « Localement, on compte entre 10 et 15 cm comme à Coursegoule », précise-t-elle. Et cette nuit encore, le moyen et le haut pays feront face à quelques averses de neige.

Des chutes de neige qui ont eu des répercussions sur les transports azuréens. L'aéroport Nice Côte d'Azur a dû fermer ses pistes et a interdit tout atterrissage ou décollage pendant une heure lundi en fin de matinée. Les bus grassois étaient à l’arrêt toute l’après-midi où les équipements étaient obligatoires sur certaines routes. Comme dans la Roya et la Vésubie. A Menton, le conseil municipal a même dû être reporté.

Des images qui sortent de l'ordinaire... ❄️🎥 pic.twitter.com/TVXDmDXhA2 — OGC Nice (@ogcnice) February 26, 2018

Après une accalmie mardi, une nouvelle perturbation arrivera mercredi après-midi. « Le ciel se couvrira progressivement et les perturbations prendront la forme de neige au-dessus de 300-400 m », annonce la responsable niçoise de Météo-France. Mais une nouvelle fois, rien sur les plages. Ce n’est pas cette semaine que l’on s’entraînera aux châteaux de sable et de neige.

M.F.