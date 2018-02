Côte d'Azur: Elle crée des bijoux inspirés... de ses plongées sous-marines

Esty Grossman, artiste qui s'inspire des fonds marins, a installé son atelier à Cagnes-sur-mer. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Esty Grossman est « née les pieds dans l’eau ». Originaire d’un village de pêcheurs du sud de l’Espagne, elle a grandi près de la mer. De cette fascination pour le monde du silence est née une inspiration : Esty Grossman crée des bijoux modelés sur des fonds marins​.

Les bijoux de la Cagnoise Esty Grossman sont inspirés des coraux. - M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Ses pendentifs ressemblent à des coraux, ses bagues à des étoiles de mer, ses boucles d’oreilles à des anémones, ses boutons de manchette à des oursins. « J’ai toujours un masque et un tuba dans ma voiture. Dès que je peux, je vais plonger », explique celle qui est installée à Cagnes-sur-mer depuis 1994.

Esty Grossman plonge pour trouver l'inspiration de ses créations : bagues, pendentifs, boucles d'oreille... - E. Grossman

Des vagues et des bulles

C’est à partir des hippocampes, des poulpes et des coquillages croisés au cap d’Antibes (ou beaucoup plus loin au large d’îles hondurienne ou malaisienne) qu’Esty Grossman puise son inspiration. « Quand on plonge, on ne voit jamais la même chose, pointe-t-elle. C’est de là que part mon imaginaire. » Dans son atelier du Haut de Cagnes, l’artiste façonne des vagues et des bulles. Les mouvements se dégagent ainsi de ses créations en or et en argent : « Je crée ses bijoux aussi pour une prise de conscience de la fragilité de notre environnement. » Et de « sa » Méditerranée.