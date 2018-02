VIDEO. Nice: Trump, Poutine (et E.T.) dans les corsi du Carnaval 2018

Le président américain Donald Trump en apparaît en gorille guerrier — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

La 134e édition du Carnaval de Nice est programmée du 17 février au 3 mars 2018 sur le thème de l’espace.

Un char met notamment en scène les leaders américains, russe, turc et britannique comme des « singes tyrans ».

Poitrails poilus, canines acérées… Donald Trump, Vladimir Poutine, mais aussi Recep Tayyip Erdogan et Theresa May sont grimés en primates énervés. Dans leur hangar de la rue Richelmi, à l’Est de Nice, les carnavaliers appliquent les dernières couches sur LE char politique de cette année, un pastiche de La Planète des singes.

Pour l’édition 2018 du Carnaval de Nice (du 17 février au 3 mars), le dessinateur Chad Crowe a ainsi repensé le grand classique de Pierre Boulle : « un astronaute s’écrase avec son vaisseau "Démocratie" sur une planète hostile peuplée de singes tyrans. »

Deux chars pour Donald

« On sait qu’il va attirer l’attention, sourit Cédric Pignataro, le patron de Nice festivités, l’entreprise chargée de monter ce char et deux autres [sur 17 au total]. Trump est au centre de l’actualité. Et on s’est fait vraiment plaisir dans sa caricature pour amplifier le message. »

Le président américain, version gorille guerrier, apparaîtra en tête. Devant une Theresa May agrippée à Big Ben et les leaders turc et russe tout aussi menaçants.

Poutine et Erdogan, les leaders russe et turc, sont également grimés en singe - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Pis, le chef de la première puissance mondiale aura droit à un deuxième char à son effigie : « Programme spatial USA/Corée du nord ». Et ça sent déjà la poudre. Le duo explosif Trump/Kim Jong-un y sera mis en scène avec un canon.

Un thème inédit en 134 éditions

Au rayon de la politique toujours, Brigitte et Emmanuel Macron seront aussi représentés. La première dame, version Mars attacks, fera tournoyer le vaisseau de son président de mari.

« C’est la première fois, en 134 éditions, que le thème de l’espace a été choisi. Et les carnavaliers ont été très inspirés », se réjouit-on du côté de l’office du tourisme de Nice. E.T., Alien, mais aussi les frères Bodgnaov seront également de la partie.

Un char consacré à l'espace au cinéma met notamment en scène le E.T. de Spielberg - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Dernières couches de peinture pour Alien - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Plus d’entrées et davantage de portiques

Déjà renforcée en 2017, suite à l’attentat de la promenade des Anglais le 14 juillet 2016, la sécurité de la 134e édition du Carnaval de Nice sera « encore plus importante », indique Denis Zanon, le directeur de l’office du tourisme.

« Pour éviter certaines files d’attente trop importantes, comme l’an dernier, le dispositif a été revu, précise le responsable. Des entrées ont été ajoutées et le nombre de portiques détecteurs de métaux a été revu à la hausse. »