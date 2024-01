Au fur et à mesure que le premier se hisse, un petit frisson traverse la foule. Il faut dire que ce drapeau rouge et noir, marqué d’une croix gammée géante, peut difficilement laisser de marbre. « Pardon, mais je ne suis pas bien », glisse Mathilde, 27 ans, qui passait par hasard devant l’imposant théâtre Graslin à Nantes, désormais décoré de deux bannières nazies. Devant les majestueuses colonnes, des soldats armés remettent leur brassard SS… avant de se recoiffer. « Je sais que c’est pour un film mais de la à afficher ces symboles aussi gros…, poursuit la jeune femme, visiblement émue. Moi ça me met mal à l’aise, surtout au vu du contexte. »

Ce lundi après-midi, les réactions étaient mitigées sur cette place, l’une des plus fréquentées du centre-ville. Pour les besoins du tournage de la série Deep, produite pour OCS et dont la diffusion est prévue en 2025, c’est ici qu’une équipe d’une quarantaine de personnes avait posé son matériel et ses décors, faisant replonger la ville à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. « Heureusement que l’on a été prévenu par des articles de journaux, observe une mère de famille. Mais même si on sait que c’est du cinéma, ça fait peur. On ne veut jamais à avoir à revivre ça. » « Voilà ce qui nous attend si Le Pen ou Zemmour arrivent un jour au pouvoir, ironise un groupe de jeunes. C’est flippant. »

« Important de ne pas oublier »

La semaine dernière, la mairie de Nantes, Johanna Rolland, avait pris les devants pour ménager au mieux les susceptibilités. Car depuis quelques jours, les symboles nazis ont fleuri un peu partout en ville. Et notamment sur le célèbre bateau militaire Maillé-Brézé, alors que la série Deep, présentée comme une comédie, raconte les péripéties de quatre pieds nickelés chargés de voler un sous-marin allemand. Une précaution « justifiée », selon l’équipe de tournage, qui explique cependant réaliser un « travail de mémoire » en tournant cette fiction. « Même pour nous, qui avons pourtant la tête dans le guidon depuis le début du tournage, c’est impressionnant de voir des soldats en tenue ou ces drapeaux, confie Paul Schmitt, le producteur. Mais c’est important de ne pas oublier, surtout en ce moment. »

Un argument que partage Annie, 64 ans, qui a sorti son téléphone portable. Devant elle, les comédiens armés se mettent en place tout autour du théâtre, transformé en banque qui vient de se faire braquer. « Mon père était résistant donc je connais bien tout ça, mais je pense que c’est moins le cas chez les jeunes générations, estime-t-elle. Donc il faut en parler, encore et encore. » Pendant le tournage, consigne a été donnée aux badauds de ne pas faire trop de bruit mais surtout « de ne pas photographier les soldats SS en gros plan ». « Nous voulons éviter que les images se perdent sur les réseaux sociaux », explique une assistante.