Les pluies soutenues des derniers jours ont fait gonfler et déborder les cours d’eau de la Loire-Atlantique, un département qui était placé mardi en vigilance orange « pluie inondation » par Météo France. Les situations les plus problématiques ont été constatées au nord de la Loire. A Nort-sur-Erdre, huit logements ont été inondés par un ruisseau, nécessitant le relogement de trois personnes dans leurs familles. A Héric, cinq habitations ont fait l’objet d’inondations, entraînant 16 relogements de personnes. A Guérande, six logements ont été inondés, occasionnant deux relogements. A Fay-de-Bretagne, un arbre est tombé sur une habitation.

Aucune victime n’est à déplorer. Plusieurs communes ont activé leur plan communal de sauvegarde (PCS) pour coordonner la réponse des différents services face à ces intempéries, rapporte la préfecture de Loire-Atlantique.

Le périphérique dévié

Par ailleurs, une quarantaine de routes du département ont été coupées en raison de la montée des eaux, notamment du côté de Saint-Nazaire et dans le Pays de La Retz. Mais le débordement ayant le plus de conséquences se situe à Nantes, le périphérique est toujours coupé ce mercredi dans sa partie nord-est en raison du débordement du Gesvres, particulièrement entre la porte de la Beaujoire et la porte de la Chapelle, indique la Dir-Ouest. Un itinéraire de déviation a été mis en place.

Les pluies ayant nettement diminué dans la nuit de mardi à mercredi, la situation est en cours d'amélioration en Loire-Atlantique.