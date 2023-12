Les rottweilers sont des chiens jugés comme dangereux et leur détention est réglementée, et ce n’est pas pour rien. À nouveau, une personne est morte tuée par son Rottweiler, samedi, dans le Maine-et-Loire selon le parquet d’Angers. Un autre homme a été blessé et est toujours hospitalisé.

Le décès, « attribué aux morsures du chien », a été constaté samedi matin, selon le parquet, qui confirme une information de Ouest-France. Les faits se sont déroulés dans un lieu-dit de la commune de Tiercé, au nord d’Angers. Les deux hommes, âgés de 41 et 51 ans, ont été retrouvés enfermés dans un véhicule où ils s’étaient a priori réfugiés pour se protéger du chien qui se trouvait toujours à proximité et a été saisi par les services de l’Etat.

En 2021, le corps d’une trentenaire avait été découvert par son mari dans le jardin de leur maison de Sénouillac, dans le Tarn. Cette habitante, se déplaçant en fauteuil roulant, avait été tuée par ses deux rottweillers selon le parquet d’Albi. En 2017, une fillette avait trouvé la mort après avoir été attaquée par le chien de la famille.