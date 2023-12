Les automobilistes nantais seront soulagés de l’apprendre. La Zone à faibles émissions (ZFE), qui consiste à interdire les accès routiers à certaines catégories de véhicules polluants pour améliorer la qualité de l’air, concerne, pour l’heure, cinq agglomérations françaises (Paris, Lyon, Aix-Marseille, Rouen et Strasbourg). Pour 37 autres agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants, au sein desquelles la pollution de l’air est jugée moins importante, le gouvernement a assoupli le dispositif, leur donnant la possibilité de n’imposer que de légères restrictions de circulation pour une mise en place à partir de 2025. C’est justement le choix qu’a fait Nantes métropole et qui sera soumis ce jeudi au vote des élus du conseil métropolitain à l’occasion de la présentation du Plan d’action qualité de l’air métropolitain pour la santé de la métropole (PAQAM).

Concrètement, à partir du 1er janvier 2025, tous les véhicules devront obligatoirement disposer une vignette Crit’Air affichant leur niveau de pollution (de 1 à 5) pour continuer à circuler dans la métropole nantaise. Cette vignette peut s’acheter en ligne au tarif actuel de 3,72 euros. A défaut d’en posséder une, le conducteur s’exposera à une amende.

L’interdiction concernera 1 % du parc auto

Seuls les véhicules dits « non classés » selon la classification Crit’Air, c’est-à-dire les véhicules essence ou diesel immatriculés avant 1997, subiront une restriction de déplacement : ils seront interdits de pénétrer à l’intérieur du périphérique nantais aux heures de pointe (7h-9h/16h-19h) du lundi au vendredi. L’accès à certains parking-relais situés à l’intérieur de l’anneau périphérique restera autorisé. Cette mesure d’interdiction concernerait environ 4.000 véhicules, soit 1 % du parc automobile roulant, évalue Nantes métropole.

« Ce sera une ZFE peu coercitive, confirme Tristan Riom (EELV), vice-président de Nantes métropole. Les études ont démontré que la ZFE aurait finalement eu peu d’impact sur l’amélioration de la qualité de l’air dans notre métropole. Nous avons d’autres outils pour agir en ce sens. »